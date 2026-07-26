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कोलकाता हिंसा में 11 गिरफ्तार, 10 मुस्लिम; सीएम ने किया सिर्फ मुस्लिम नामों का जिक्र

West Bengal NEET Paper Leak Protest: कोलकाता में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए एहतिजाज के बाद पश्चिम बंगाल हुकूमत ने पहली बार "गुंडा एक्ट" लागू किया है. मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी के जरिये अवामी तौर से मुबय्यना मुल्जिमों में सिर्फ मुस्लिम नामों का जिक्र करने पर अपोजिशन और तलबा तंजीमों ने हुकूमत पर कार्रवाई को फिर्क़ा वाराना रंग देने का इल्जाम लगाया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 26, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:49 PM IST
कोलकाता हिंसा में 11 गिरफ्तार, 10 मुस्लिम; सीएम ने किया सिर्फ मुस्लिम नामों का जिक्र
Image Credit: सीएम सुभेंदु अधिकारी (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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