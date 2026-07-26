/कोलकाता हिंसा में 11 गिरफ्तार, 10 मुस्लिम; सीएम ने किया सिर्फ मुस्लिम नामों का जिक्र

राज्य चुनें
West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नीट पेपर लीक मामले लेकर हुए एहतिजाज को अब बीजेपी हुकूमत पर मजहबी रंग देने के इल्जाम लग रहे हैं. इस मामले में कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है. बीजेपी की अगुवाई वाली शुभेंदु अधिकारी हुकूमत का दावा है कि एहतिजाज की आड़ में फसाद फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी थी, तो दूसरी तरफ गिरफ्तार किए गए लोगों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.
खास तौर पर यह दावा कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, अब पूरे मामले को और ज्यादा संगीन बना रहा है. इसी बीच पश्चिम बंगाल हुकूमत ने पहली बार अपने नए "गुंडा एक्ट कानून" का इस्तेमाल करते हुए सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है.
बंगाला हुकूमत का 70 मश्कूक लोगों की पहचान का दावा
पश्चिम बंगाल हुकूमत ने शनिवार (25 जुलाई) को ऐलान किया कि शुक्रवार को कोलकाता में तालीम के मसले और नीट-यूजी क्वेश्चन लीक समेत नरेंद्र मोदी हुकूमत की तालीमी नाकामियों के खिलाफ निकाले गए एहतिजाज के दौरान हुए तशद्दुद हुआ. हुकूमत का कहना है कि इस मामले में मुल्जिमों पर वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी और कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज एक्ट- 2026, यानी मशहूर "गुंडा एक्ट कानून" लगाया गया है.
Goonda-suppression laws invoked following NEET-related unrest in Dharmatala; 70 individuals—including Afroz, Nahid, and Tanvir Iqbal—have been identified, the CM Shri Suvendu Adhikari stated.
The Chief Minister said, "Afroz from Rajabagan, Nahid from Khidirpur, and Tanvir Iqbal… pic.twitter.com/igXaPlJQ6g
— Krishanu Singha (@KrishanuOnline) July 25, 2026
विधानसभा में दिए गए अपने एक बयान में मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने कहा कि "धर्मतल्ला में हुए एहतिजाज से करीब 70 ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिनका तलबा तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं था." शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक, "यह लोग न तो तलबा थे और न ही उस तंजीम से जुड़े थे जिसने एहतिजाज का ऐलान किया था. उनका इल्जाम है कि ये लोग सिर्फ बदअमनी फैलाने के मकसद से वहां पहुंचे थे."
सीएम ने सिर्फ मुस्लिम मुल्जिमों के नाम किए जाहिर
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में सात मुकदमे दर्ज किए गए हैं. पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 10 मुसलमान बताए जा रहे हैं. हैरानी तो तब हुई जब सीएम सुभेंदु ने मुबय्यना मुल्जिमों को लेकर कहा कि "राजाबागान के अफरोज, खिदिरपुर के नाहिद और मोमिनपुर के तनवीर इकबाल की पहचान कर ली गई है." जबकि पुलिस के मुताबिक, मेटियाबुरुज के रहने वाले मोहम्मद अफरोज को अंडाल से गिरफ्तार किया गया, जबकि नौ दूसरे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है.
सहाफियों पर हुए मुबय्यना हमले की मजम्मत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुंडा एक्ट कानून इसलिए लगाया गया है ताकि मिसाली सजा दी जा सके. उन्होंने विधानसभा में कहा कि सहाफियों पर हमला किसी भी सूरत में काबिल-ए-कुबूल नहीं है. उनके मुताबिक इस कानून के तहत ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसे मुल्जिम और उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी. उन्होंने कहा कि यही वजह थी कि यह कानून बनाया गया है.
"बीजेपी कारकुनान ने एहतिजाज में घुसकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की"
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के स्टेट सेक्रेट्री देबांजन डे ने सहाफियों पर हमले की मजम्मत की, लेकिन साथ ही इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को एहतिजाज में भेजकर माहौल बिगाड़ने और तहरीक को बदनाम करने की कोशिश की. उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि कोलकाता पुलिस ने पुरअमन एहतिजाज कर रहे तलबा पर आंसू गैस के गोले छोड़े और डंडों का इस्तेमाल किया. उनके मुताबिक इस कार्रवाई में वामपंथी तलबा और नौजवान तंजीमों के कई लोग जख्मी हुए हैं और उनका इलाज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है.
देबांजन डे ने दावा किया कि वीडियो में भगवा कपड़े पहने कुछ लोग दमकल की गाड़ी और मोलाली युवा केंद्र की छत से पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं. उनका कहना है कि उसी इमारत में भारतीय जनता पार्टी के कारकुन की बैठक चल रही थी. उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब तलबा ने दोरीना चौराहे पर कब्जा किया तो इन्हीं लोगों ने पत्थर, जूते, डंडे और बोतलें फेंकीं, तलबा के साथ बदसलूकी की और सहाफियों पर हमला किया. उन्होंने इंतजामिया से नफरत फैलाने वाले बयान देने के बजाय मुकम्मल तहकीकात कर असली जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की मांग की.
क्या है गुंडा एक्ट कानून?
वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी और कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज एक्ट- 2026 जिसे आम तौर पर "गुंडा एक्ट कानून" कहा जा रहा है, इंतजामिया को ऐसे लोगों को बिना मुकदमे के एक साल तक हिरासत में रखने का अख्तियार देता है जिन्हें समाज विरोधी माना जाए. इसके अलावा ऐसे लोगों को किसी इलाके या जिले से बाहर रहने का हुक्म दिया जा सकता है और गैरकानूनी सरगर्मियों से जुड़ी बताई गई जायदाद भी जब्त की जा सकती है.