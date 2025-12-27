बंगाल में 182 सीटों पर ताल ठोकेगी हुमांयू कबीर की पार्टी, ISF-AIMIM को बनाएंगे साथी?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है. निलंबित तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार (27 दिसंबर) को अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी (JUP) को लेकर बड़ा ऐलान किया. कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सियासत का सबसे बड़ा मकसद भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सत्ता में आने से रोकना है.

हुमायूं कबीर ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी संभावित चुनावी गठबंधन को लेकर इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम (AIMIM) से बातचीत करने के लिए तैयार है. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ISF की ओर से फिलहाल किसी गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. वहीं, AIMIM को लेकर कबीर ने कहा कि अगर पार्टी गठबंधन में शामिल होना चाहती है तो उसका स्वागत किया जाएगा.

इससे पहले हुमायूं कबीर यह कह चुके थे कि जनता उन्नयन पार्टी राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनका लक्ष्य कम से कम 90 सीटें जीतने का था. लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए सीटों की संख्या बढ़ाकर 182 कर दी है. कबीर का दावा है कि उनकी पार्टी के प्रदर्शन से अगली सरकार के गठन में उनकी भूमिका निर्णायक होगी.

शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "जो लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, वही लोग मुस्लिम समाज को हर कदम पर धोखा देते आए हैं. वक्फ एक्ट के मुद्दे पर भी समुदाय को गुमराह किया गया. कहा गया कि इसे अकेले संभाल लेंगे, लेकिन असलियत में लोगों को ठगा गया."

अपनी चुनावी रणनीति पर बात करते हुए कबीर ने कहा कि 182 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद जो नतीजे सामने आएंगे, वे चमत्कारी होंगे. उनके मुताबिक, ऐसा नतीज होगा, जिसे बंगाल के बड़े-बड़े अनुभवी नेता भी हासिल नहीं कर पाए. हालांकि, सीटों के बंटवारे को लेकर फिलहाल उन्होंने कोई ठोस जानकारी नहीं दी है. हुमायूं कबीर ने बताया कि वे 31 दिसंबर तक गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत का इंतजार करेंगे, जिसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी.

प्रचार अभियान को लेकर भी कबीर ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि वे रोजाना तीन विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे और समय की बचत के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस या माकपा से किसी तरह की चिंता नहीं है.

इस पूरे घटनाक्रम पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हुमायूं कबीर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि किसी को भी पार्टी बनाने का हक है और इसमें कोई समस्या नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आखिरी फैसला जनता करती है और जनता समझदार है.

अभिषेक बनर्जी ने यह भी याद दिलाया कि 2019 में हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और साथ ही यह टिप्पणी की कि धार्मिक मुद्दों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए. हुमायूं कबीर के बंगाल के 182 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से सियासी गलियारों में हार जीत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. वहीं, कई मुस्लिम संगठनों ने हुमायूं कबीर को बीजेपी की 'बी' टीम करार दे रहे हैं.

