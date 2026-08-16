/बंगाल में सरकारी स्कूल की बदहाली पर आवाज उठाना पड़ा भारी, अब्दुल के वालिद का BJP नेताओं ने किया कत्ल!

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West Bengal News Today: हुकूमत के पॉलिसी से नाइत्तेफाकी पर जम्हूरी निजाम में अवाम का आईनी हक है. हालांकि, हालिया दिनों में ऐसा करने वालों को देशद्रोही और आतंकी करार दे दिया जाता है. इसी तरह का मामला पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में देखने को मिला है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने इल्जाम लगाया है कि उसके वॉलंटियर शेख अब्दुल हफीज के परिवार पर हमला किया गया, जिसमें उनके वालिद मफीक की मौत हो गई. पार्टी ने हमले के जिम्मेदार लोगों की फौरन गिरफ्तारी की मांग की है.
CJP के मुताबिक, 25 साल के शेख अब्दुल हफीज ने अपनी पार्टी के "स्कूल ठीक करो" मुहिम के तहत 13 अगस्त को अपने गांव के एक सरकारी स्कूल का मुआयना किया था. इस मुहिम का मकसद स्कूल की इन्फ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियतों की हालत का जायजा लेना था. CJP का कहना है कि इसी मुआयने के बाद हफीज को मुबय्यना तौर पर निशाना बनाया गया.
पार्टी के मुताबिक, 13 अगस्त की शाम बांकुड़ा जिले के करिसुंदा इलाके में हफीज के घर में हथियारों से लैस कुछ लोग जबरन दाखिल हुए. CJP ने इल्जाम लगाया कि इन लोगों की पहचान मुकामी BJP कारकुनान के तौर पर हुई है.
CJP के बयान के मुताबिक, अस्पताल से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में हफीज ने इल्जाम लगाया कि स्कूल के एक टीचर ने कुछ सियासी कारकुनान को उसके स्कूल के मुआयने की जानकारी दी थी. इसके बाद मुबय्यना तौर पर उसके घर पर हमला किया गया. हफीज का कहना था कि उसने स्कूल का वीडियो बनाने से पहले स्कूल इंतजामिया से इजाजत मांगी थी.
इल्जाम है कि हमलावरों ने हफीज पर दबाव डाला कि वह एक वीडियो रिकॉर्ड करके स्कूल की खराब हालत दिखाने पर माफी मांगे. साथ ही उससे यह कहलवाने की कोशिश की गई कि उसने स्कूल का मुआयना किसी बाहरी शख्स या तंजीम के कहने पर किया था. CJP के मुताबिक, हफीज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमलावरों ने उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया.
हमले में हफीज की गर्दन पर गंभीर चोट आई, जबकि उसके वालिद मफीक के सिर पर धारदार या भारी चीज से बेहद गंभीर चोट लगी. हफीज ने अस्पताल में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में दावा किया कि हमलावरों ने उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया था और महज कुछ सेंटीमीटर का फासला होने की वजह से वह बच गया.
हफीज ने अपनी हालत बयां करते हुए कहा, "किस्मत और इत्तेफाक से मैं बच गया." हमले के बाद उसने अस्पताल से अपनी चोटों को दिखाते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड किया. CJP का कहना है कि लगातार जान के खतरे की वजह से हफीज को घर छोड़कर कोलकाता शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा.
हालांकि, इसका सबसे खौफनाक अंजाम उसके वालिद मफीक को भुगतना पड़ा. सिर में लगी गंभीर चोटों के बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी. आखिरकार 15 अगस्त को मफीक की मौत हो गई. CJP ने कहा कि उन्होंने हमले के दौरान लगी गंभीर सिर की चोटों के चलते दम तोड़ दिया.
पार्टी ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए हमले में शामिल लोगों की फौरन गिरफ्तारी की मांग की है. CJP का कहना है कि एक सरकारी स्कूल की हालत देखने और उसकी तस्वीर सामने रखने की कोशिश करने वाले अपने वॉलंटियर और उसके परिवार को इस तरह से निशाना बनाया गया, यह काबिले कबूल नहीं है.
इस मामले में हफीज ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मदद की गुहार भी लगाई. अस्पताल से जारी की गई एक वीडियो में अब्दुल हफीज ने कहा, "वे हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करें."
इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर करे करते हुए CJP के बानी अभिजीत दीपके ने संगीम इल्जाम लगाए. एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट एक संदेश में दीपके ने लिखा, "अब्दुल बंगाल के उस सरकारी स्कूल का मुआयना करने गए थे, जहां उन्होंने कभी तालीम हासिल की थी. सरकारी स्कूलों की बदहाल हालत के खिलाफ आवाज उठाने पर उन पर गुंडों ने हमला किया, जिनके बारे में इल्ज़ाम है कि वे बीजेपी से जुड़े हुए थे. इस हमले में अब्दुल ने अपने वालिद को खो दिया."
अभिजीत दीपके ने आगे लिखा, "सिर्फ बेहतर स्कूलों की मांग करने पर लोगों का कत्ल किया जा रहा है, यह देखकर मेरा खून खौल उठता है. CJP अब्दुल और उनके खानदान के साथ मजबूती से खड़ी है. हम अब्दुल के वालिद की मौत के जिम्मेदार लोगों की फौरन गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं." उन्होंने कहा, "सीजेपी की एक टीम पश्चिम बंगाल जाएगी और यह यकीनी बनाएगी कि अब्दुल और उनके खानदान को इंसाफ मिले."
CJP बानी ने लिखा, "नफरत फैलाने वाले जो यह समझते हैं कि वे हिंसा के जरिए हमारी आवाज दबा सकते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं. हमारे सदस्यों पर हमला करो, उन्हें धमकाओ या डराने की कोशिश करो, हम और ज्यादा मजबूती से लड़ेंगे." उन्होंने कहा, "हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती. हम डरने वाले नहीं हैं. हम बेहतर सरकारी स्कूलों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे."