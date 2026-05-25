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बकरीद से पहले मंडराया बेघर होने का खतरा, घरों पर चिपके डिमोलिशन नोटिस से सहमे लोग!

Demolition Notice in Kolkata’s Muslim Area: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अगुवाई वाली नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद लगातार अल्पसंख्यकों के घरों, धार्मिक स्थानों पर कार्रवाई के आरोप लगे रहे हैं. इसी कड़ी में अब राजधानी कोलकाता के मुस्लिम बाहुल इलाके में बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है. यह नोटिस ऐसे समय में दिया गया है, जब बकरीद में महज तीन दिन से भी कम सयम बाकी रह गया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 25, 2026, 06:24 PM IST

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कोलकाता में डिमोलिशन नोटिस के बाद मुस्लिम बाहुल इलाके में मची अफरा तफरी
कोलकाता में डिमोलिशन नोटिस के बाद मुस्लिम बाहुल इलाके में मची अफरा तफरी

West Bengal News Today: बकरीद से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में एक तरफ कुर्बानी को उहापोह की स्थिति है, तो दूसरी तरफ अब मुसलमानों के आशियाने भी प्रशासन के निशाने पर दिखाई दे रहे हैं. राजधानी कोलकाता के मुस्लिम बहुल तिलजला-टोपसिया इलाके में सैकड़ों परिवार उस समय दहशत में आ गए, जब सुबह उठते ही उनके घरों के दरवाजों पर डिमोलिशन के नोटिस चिपके मिले. इस नोटिस के जरिये लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर तय समय के भीतर मकान खाली नहीं किए गए, तो बुलडोजर चलाकर इमारतों को गिरा दिया जाएगा.

यह नोटिस कोलकाता नगर निगम की ओर से जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि तिलजला-टोपसिया इलाके की कई इमारतें नगर निगम कानून 1980 का उल्लंघन करके बनाई गई हैं. नोटिस में साफ लिखा गया कि अगर 48 घंटे के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो म्युनिसिपल कमिश्नर कार्रवाई करके अवैध निर्माण को गिरा सकते हैं. इतना ही नहीं, डिमोलिशन का पूरा खर्च भी मकान मालिकों और वहां रहने वाले लोगों से वसूलने की चेतावनी दी गई है. 

बताया गया कि बेलीघाटा इलाके में एक होटल समेत पांच अन्य इमारतों को भी इसी तरह के नोटिस दिए गए हैं. लोगों को 27 मई तक मकान खाली करने या खुद निर्माण कार्य को हटाने को कहा गया है. इस इलाके की कई वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है. साथ ही बुलडोजर भी तैयार खड़े नजर आ रहे, जिससे स्थानीय लोगों में बेघर होने का डर सता रहे है. प्रभावित परिवारों में से एक ने प्रशासन के डर से नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अगर बुलडोजर कार्रवाई हुई तो उनका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, उन्होंने इसको खरीदने के लिए जिंदगी भर की मेहनत इंवेस्ट की है. 

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तिलजला-टोपसिया को मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है. ऐसे में बकरीद से कुछ दिन पहले नोटिस जारी होने के समय को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. पिछले 15 सालों में यहां आकर बसने वाले कई परिवारों का कहना है कि अचानक घर खाली करने का आदेश मिलने से वे बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने कम समय में वे अपने बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को लेकर कहां जाएं.

यह भी पढ़ें: कुर्बानी नहीं, गौ रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे मुसलमान; अब क्या करेंगे गौरक्षक?

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई उन्हें इलाके से हटाने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है. नगर निगम ने तिलजला इलाके की 57 जीजे खान रोड स्थित "एलीट प्राइम" नाम की इमारत और "होम एट 57" नाम की रेसिडेंशियल सोसायटी समेत कई इमारतों को नोटिस भेजे हैं.

सियासत ने इलाके के रहने वाले एक शख्स के हवाले से सवाल उठाया कि अगर इमारत अवैध थी, तो बैंक ने मकान खरीदने के लिए लोन कैसे दे दिया? उनका कहना है कि उन्होंने साल 2011 में 54 लाख रुपये में मकान खरीदा था और इसके लिए बैंक से 26 लाख रुपये का लोन लिया था. अब अचानक इमारत को अवैध बताया जा रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद जावेद अहमद खान को भी नोटिस मिला है. वह साल 1995 से टोपसिया की एक इमारत में रह रहे हैं. वहीं "होम एट 57" के रहने वाले एक मुस्लिम शख्स ने कहा कि उनका भवन ऑथराइज्ड है और उसका निर्माण किसी दूसरे बिल्डर ने कराया था. उनका कहना है कि जिस पते पर नोटिस भेजा गया है, उसे देखकर वे खुद हैरान हैं.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके की ज्यादातर इमारतों का निर्माण तृणमूल समर्थक माने जाने वाले राजू नस्कर ने कराया था. लेकिन नोटिस लगने के बाद से घर बनाने वालों के फोन बंद आ रहे हैं. इससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि तिलजला-टोपसिया इलाका अवैध निर्माण के तहत "रेड जोन" में आता है. अधिकारी के मुताबिक, पिछले दो दशकों में यहां करीब 70 फीसदी इमारतें कथित रूप से अवैध तरीके से बनाई गई हैं. अगर राज्य सरकार पूरी तरह अभियान चलाती है, तो हजारों निर्माण ढहाए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अंतरधार्मिक केस में HC ने मुस्लिम नौजवान को किया बरी; हार गया बेटी का बाप!

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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