बकरीद से पहले बंगाल में गोहत्या पर बैन; मस्जिद के इमाम ने मुसलमानों से की बड़ी अपील

Bengal Ban On Cow Slaughtering: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय और उनके धार्मिक स्थल निशाने पर है. चुनाव के तुरंत बाद कई जगंहों पर हिंसा हुई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के दुकानों को लुटा गया और कई मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या हो गई. मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार बकरीद करीब है, इस बीच पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है. भाजपा सरकार के इस फरमान के बाद पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद के इमाम ने गोहत्या और गोमांस खाने से मना किया है.

पश्चिम बंगाल के नाखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि "गाय की हत्या के संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है. इस कानून के तहत गाय की हत्या करना बहुत मुश्किल है. उन्होंने कहा कि इसलिए हम सभी मुसलमानों से अपील करते हैं कि वे गाय की हत्या बंद कर दें और गोमांस का सेवन भी स्थायी रूप से बंद कर दें.

यह 1950 का कानून है, जो उस समय लागू किया गया था. यह किसी नई सरकार द्वारा बनाया गया नया कानून नहीं है; इसे अब उसी कानून के तहत लागू किया जा रहा है. "इस मुद्दे पर मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने मौलाना मोहम्मद शफीक के बयान का समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि शरीयत में भी इसका उल्लेख है कि गाय का दूध अमृत है और गाय का मांस जहर के समान है, मौलाना शाहबुद्दीन ने देश भर की जनता से गाय हत्या करने से बचना चाहिए.

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सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदू समुदाय के कई व्यक्ति जिसने गाय को बकरीद में बेचने के लिए पाला था अब बंगाल की सरकार के नए फरमान के बाद उनकी गायें नहीं बिक रही हैं. क्योंकि भाजपा सरकार के नए फरमान के बाद मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति कुर्बानी के लिए गाय नहीं खरीद रहे हैं.