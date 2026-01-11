Murshidabad: BLO और टीचर की दोहरी ड्यूटी का बोझ, SIR ने छीन ली एक और जान

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से एक दुखद खबर सामने आई है. जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का शव फंदे से लटका मिला है. मृतक के परिवार का आरोप है कि वह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के काम से जुड़े हुए थे, काम बहुत अधिक दबाव की वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुट गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मुर्शिदाबाद जिले के रानीतला थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान हमीमुल इस्लाम (47) के रूप में हुई है. हमीमुल पैकमरी चार कृष्णपुर बॉयज प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और साथ ही खारिबोना ग्राम पंचायत के अंतर्गत पुरबा अलापुर गांव के एक बूथ पर BLO तौर पर भी तैनात थे.

स्कूल में फंदे से लटका हुआ मिला टीचर का शव

पुलिस के मुताबिक,यह मामला शनिवार (10 जनवरी) की देर रात सामने आया, जब रानीतला थाना क्षेत्र के पैकमरी चार इलाके में स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली. परिवार वालों ने बताया कि हमीमुल शनिवार सुबह रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं लौटे. जब काफी देर तक उनका कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी.

पुलिस अधिकारी ने बताया, "काफी खोजबीन के बाद शनिवार रात को स्कूल परिसर के एक कमरे में उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला." इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.

दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों का कहना है कि टीचर और BLO की दोहरी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने की वजह से हमीमुल पर काम का भारी दबाव था. पुलिस के मुताबिक, परिवार का आरोप है कि इसी दबाव के चलते वह गंभीर मानसिक तनाव में थे. हमीमुल के बड़े भाई फरमान-उल-कलाम ने बताया कि हाल के हफ्तों में SIR से जुड़े कामों को समय पर पूरा करने का दबाव काफी बढ़ गया था. उन्होंने कहा कि इस वजह से हमीमुल लगातार परेशान और तनाव में नजर आ रहे थे.

TMC ने EC पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

इस बीच भगबंगोला से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रियाज हुसैन सरकार ने मृतक के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग SIR प्रक्रिया को लेकर जल्दबाजी कर रही है, जिसके चलते बीएलओ पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ डाला जा रहा है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और हर एंगल से पड़ताल की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पूरी घटना किन हालात में हुई.

SIR के दबाव में 4 BLOs की हो चुकी है मौत

पश्चिम बंगाल में किसी BLO की मौत का यह पहला मामला नहीं है. हालिया दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि SIR के दबाव और घबराहट की वजह से अब तक राज्य में 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 बूथ लेवल ऑफिसर भी शामिल हैं. ममता बनर्जी के मुताबिक इनमें कुछ मौतें सुसाइड, कुछ हार्ट अटैक और कुछ तनाव से जुड़ी हैं. दिसंबर 2025 में विधानसभा में उन्होंने कहा था कि प्रभावित परिवारों को 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा.

