"पश्चिम बंगाल में BJP सरकार आने के बाद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा का दौर जारी, कूच बिहार और मालदा की दो घटनाओं ने बढ़ाई चिंता"

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West Bengal News: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं. हिंदूवादी संगठनों की तरफ से मुस्लिम बिरादरी को निशाना बनाकर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में मुस्लिम बिरादरी से जुड़े लोगों पर कई हमले हुए हैं, जिसमें दो मुस्लिम शख्सों की मोत हो गई है. पहली पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के तूफानगंज पुलिस स्टेशन का है, यहां मवेशी तस्करी के शक में गिरफ्तार किए गए 42 साल के नूर हुसैन शेख की पुलिस रिमांड में मौत हो गई. नूर हुसैन शेख के परिवार वालों ने पुलिस के उस इल्जाम को खारिज कर दिया, जिसमें नूर हुसैन शेख पर मवेशी तस्करी का इल्जाम लगाया गया था.
कूच बिहार के पुलिस सुपरिटेंडेंट जसप्रीत सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि नूर हुसैन शेख बुधवार (1 जुलाई) की सुबह पुलिस लॉक-अप में बेहोश मिले. उन्हें तुरंत तूफानगंज सब-डिविजनल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस संबंध में अननैचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घटना की जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, नूर हुसैन शेख की मौत की सूचना मिलने पर परिवार वालों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने विरोध में सड़क जाम कर दी और कस्टोडियल डेथ की ट्रांसपेरेंट जांच की मांग की.
55 साल के बुजुर्ग इमाम-उल-हक को भीड़ ने की पिटाई, हुई मौत
दूसरी घटना पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के चंचल थाना इलाके के जलालपुर की है, यहां चोरी के शक में भीड़ ने 55 साल के इमाम-उल-हक को बिजली के खंभे से बांधकर टॉर्चर किया, जिसके बाद इमाम-उल-हक की मौत हो गई. पुलिस ने घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इमाम-उल-हक के परिवार के मुताबिक, इमाम-उल-हक मंगलवार रात करीब 2 बजे खाना खाने के बाद घर से निकले थे. थोड़ी देर बाद, परिवार को जानकारी मिली कि उसे उसके घर से करीब 100 मीटर दूर एक बिजली के खंभे से बांध दिया गया है और कुछ लोगों ने लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा है.
परिवार ने की ये बड़ी मांग
जानकारी मिलने पर चंचल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, घायल इमाम-उल-हक को अपनी कस्टडी में लेकर पास के अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मरने वाले की पत्नी नूरजहां बीबी ने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि हम चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले.