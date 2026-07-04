"पश्चिम बंगाल में BJP सरकार आने के बाद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा का दौर जारी, कूच बिहार और मालदा की दो घटनाओं ने बढ़ाई चिंता"

55 साल के बुजुर्ग इमाम-उल-हक को भीड़ ने की पिटाई, हुई मौत

दूसरी घटना पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के चंचल थाना इलाके के जलालपुर की है, यहां चोरी के शक में भीड़ ने 55 साल के इमाम-उल-हक को बिजली के खंभे से बांधकर टॉर्चर किया, जिसके बाद इमाम-उल-हक की मौत हो गई. पुलिस ने घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इमाम-उल-हक के परिवार के मुताबिक, इमाम-उल-हक मंगलवार रात करीब 2 बजे खाना खाने के बाद घर से निकले थे. थोड़ी देर बाद, परिवार को जानकारी मिली कि उसे उसके घर से करीब 100 मीटर दूर एक बिजली के खंभे से बांध दिया गया है और कुछ लोगों ने लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा है.