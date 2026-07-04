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"पश्चिम बंगाल में BJP सरकार आने के बाद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा का दौर जारी, कूच बिहार और मालदा की दो घटनाओं ने बढ़ाई चिंता"

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और मालदा जिलों में दो अलग-अलग घटनाओं में दो मुस्लिम व्यक्तियों की मौत के बाद तनाव का माहौल है. एक मामले में पुलिस हिरासत में मौत हुई, जबकि दूसरे में भीड़ द्वारा कथित पिटाई से जान गई. दोनों घटनाओं को लेकर परिजन न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 04, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:41 PM IST
"पश्चिम बंगाल में BJP सरकार आने के बाद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा का दौर जारी, कूच बिहार और मालदा की दो घटनाओं ने बढ़ाई चिंता"
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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