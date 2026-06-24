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West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. TMC के शासनकाल में एक मुस्लिम बच्ची की मौत का मामले की गूंज मंगलवार (23 जून) को विधानसभा में सुनाई पड़ी. जहां एक तरफ अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगती मां थी, तो दूसरी तरफ सियासी हिंसा में जान गंवाने वालों के परिवारों की आवाज थी.
दरअसल, बीते साल एक विधानसभा उपचुनाव में TMC प्रत्याशी की जीत के बाद मनाए जा रहे जश्न में एक बच्ची की मौत हो गई थी. बच्ची की पहचान तमन्ना के रूप में हुई. पीड़िता तमन्ना की इसी सिलसिले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता मीनाक्षी मुखोपाध्याय और पार्टी विधायक मुस्तफिजुर रहमान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और इससे जुड़े मामले को उनके सामने रखा.
तमन्ना नाम के बच्ची की मौत का मामला गरमाया
मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में तमन्ना की मौत के मामले में इंसाफ दिलाने के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. इससे पहले मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने संबोधन में तमन्ना और आरजी कर मामले की पीड़िता को इंसाफ दिलाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसी घटनाओं में तेजी के साथ और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह भी बताया कि वह तमन्ना के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं और उनकी बात सीधे सुनना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों की बात सुनना जरूरी है ताकि उनकी परेशानियों और मांगों को बेहतर ढंग से समझा जा सके.
मुस्लिम छात्र नेता के पिता और तमन्ना की मां ने की सीएम से मुलाकात
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में पहुंचे. इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के रूम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर घोष के साथ तमन्ना की मां, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक मुस्ताफिजुर रहमान और पार्टी नेता मीनाक्षी मुखोपाध्याय पहुंचे. इन सभी लोगों की सीएम के साथ काफी देर तक बैठक हुई.
इस दौरान तमन्ना की मां ने अपनी बेटी की मौत की निष्पक्ष जांच और जल्द न्याय सुनिश्चित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को संवेदनशीलता के साथ देखने और प्रशासनिक स्तर पर हर मुमकिन कदम उठाए जाने का भरोसा दिया. इस बैठक में आमता के छात्र नेता अनीस खान के पिता भी शामिल हुए. उन्होंने अपने बेटे की रहस्यमय मौत के मामले में जांच की प्रगति और प्रशासन की भूमिका को लेकर अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी.
तमन्ना की मौत का क्या है मामला?
बता दें, बीते साल 2025 में कालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी. आरोप है कि इस जीत के जश्न के दौरान कथित तौर पर TMC समर्थित कुछ लोगों ने बम फेंका था. इसकी चपेट में आने से 13 वर्षीय तमन्ना खातून की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलीफा अहमद ने जीत दर्ज की थी.
हालिया विधानसभा चुनाव 2026 में भी अलीफा अहमद ने यहां से जीत हासिल किया. वहीं, 2026 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तमन्ना की मां को इसी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था. विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उन्हें तमन्ना की मौत के मुद्दे पर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा.
"सियासी हिंसा में जान गंवाने वाले मामलों की हो जांच"
बैठक में मौजूद मीनाक्षी मुखोपाध्याय ने चुनाव के दौरान और पिछले कुछ सालों में मारे गए वामपंथी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि सियासी हिंसा में जान गंवाने वाले सभी लोगों की मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनके परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए. मीनाक्षी मुखोपाध्याय ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से आग्रह किया कि इन मामलों को गंभीरता से लिया जाए और इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएं.