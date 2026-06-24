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TMC की जीत के जश्न में जान गंवाने वाली तमन्ना का मामला विधानसभा में गूंजा, मां ने सीएम से मांगा इंसाफ

Kaliganj Tamanna Khatun Death Case: पश्चिम बंगाल विधानसभा में तमन्ना खातून नाम की बच्ची की मौत का मामला फिर गरमा गया. पीड़िता की मां, CPI नेता मीनाक्षी मुखोपाध्याय और विधायक मुस्तफिजुर रहमान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच कर इंसाफ दिलाने की मांग की. इस बैठक में छात्र नेता अनीस खान और सियासी हिंसा में मारे गए लोगों के मामलों पर भी चर्चा हुई.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 24, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:28 PM IST
TMC की जीत के जश्न में जान गंवाने वाली तमन्ना का मामला विधानसभा में गूंजा, मां ने सीएम से मांगा इंसाफ
Image Credit: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (फाइल फोटो)

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