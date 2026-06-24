इस दौरान तमन्ना की मां ने अपनी बेटी की मौत की निष्पक्ष जांच और जल्द न्याय सुनिश्चित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को संवेदनशीलता के साथ देखने और प्रशासनिक स्तर पर हर मुमकिन कदम उठाए जाने का भरोसा दिया. इस बैठक में आमता के छात्र नेता अनीस खान के पिता भी शामिल हुए. उन्होंने अपने बेटे की रहस्यमय मौत के मामले में जांच की प्रगति और प्रशासन की भूमिका को लेकर अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी.