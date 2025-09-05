ईद मिलादुन्नबी के दिन Bengaluru में शराब पर प्रतिबंध; मुस्लिम संगठनों ने की थी मांग

Karnataka News: दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग आज पैगंबर-ए इस्लाम मोहम्मद (स.) यौम-ए विलादत की खुशी में ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं. इस पाक दिन को देखते हुए भारत में कई मुस्लिम रहनुमाओं और संगठनों ने कम से कम एक दिन के लिए शराब बेचने पर रोक लगाने की मांग की थी. क्योंकि शराब को इस्लाम में हराम माना गया है और इसके कई सामाजिक नुकसानात भी हैं.

इसी कड़ी में कांग्रेस शासित कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में ईद मिलादुन्नबी के दिन शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने शहर में शुक्रवार (5 सितंबर) को ईद मिलादुन्नबी के दिन कई इलाकों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है.

पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने बीते गुरुवार को कहा कि 5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर, मुस्लिम समुदाय के लोग उत्तर-पूर्व संभाग के कोथनूर और संपीगेहल्ली पुलिस थानों की सीमाओं से जुलूस शुरू करेंगे और पूर्वी संभाग में थानिसांद्रा मेन रोड, नागवारा मेन रोड, अरेबिक कॉलेज मेन रोड, श्यामपुर मेन रोड, टिनरी रोड, हैन्स रोड, एच.के.पी रोड, थम्मय्या रोड, जयमहल रोड, नंदीदुर्ग रोड से होते हुए आगे बढ़ेंगे.

पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी की जुलूस में लगभग 50,000 से 60,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि ईद मिलादुन्नबी की जुलूस खत्म होने के बाद लोग अपने घरों की ओर लौटेंगे. उन्होंने संभावना जताते हुए कहा कि इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों शराब पीकर सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था को भंग करने की वाली हरकतें कर सकते हैं.

पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने बेंगलुरु के कई इलाके के पुलिस अधिकारियों को पत्र जारी कर ईद मिलादुन्नबी के दिन पूरी तरह शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. उन्होंने शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

यह पत्र पूर्वी संभाग के हनूर, आर.एम. नगर, गोविंदपुरा, के.जी. हल्ली, डी.जी. हल्ली, पुलकेशीनगर, भारतीनगर, कमर्शियल स्ट्रीट और शिवाजीनगर पुलिस थानों और उत्तरी संभाग के जे.सी. नगर और आर.टी. नगर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त, पूर्वी और उत्तरी संभागों के पुलिस अधिकारियों को भेजी गई है.

उन्होंने कहा कि इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करने और खुफिया जानकारी से पर्याप्त सबूत मिलने के बाद मेरा मानना है कि ईद मिलादुन्नबी के जुलूस और कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना उचित है.