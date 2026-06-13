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Bengaluru Blast Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में साल 2008 के सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. इस मामले में पिछले 17 सालों से जेल में बंद मुस्लिम विचाराधीन कैदी अब्दुल कादिर की शुक्रवार को जेल में मौत हो गई. उनकी मौत ऐसे समय हुई है जब इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी और अदालत का आखिरी फैसला आने ही वाला था.
दरअसल, 62 साल अब्दुल कादिर कर्नाटक के कोडागु जिले के रहने वाले थे. उन्हें 2008 के बेंगलुरु बम धमाकों के मामले में 31वें आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद थे. लगभग 17 सालों तक जेल में रहने के बावजूद मामले का आखिरी फैसला नहीं आ सका था, जबकि मुकदमे की सुनवाई और अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी.
कादिर के वकील ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप
कादिर के वकील एडवोकेट रहमान इरीक्कुर के मुताबिक, कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को चार महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था. साथ ही कहा गया था कि अगर तय समय सीमा के भीतर फैसला नहीं आता है तो आरोपियों को जमानत का अधिकार मिल सकता है. इस आदेश के तहत 16 जुलाई आखिरी समय सीमा मानी जा रही थी और कादिर को उम्मीद थी कि इतने लंबे इंतजार के बाद उन्हें न्याय मिलेगा. अब्दुल कादिर लंबे समय से गंभीर मधुमेह और उससे जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे. उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और हाल के महीनों में वे पूरी तरह व्हीलचेयर पर निर्भर हो गए थे.
प्रशासन पर लगा गंभीर आरोप
अब्दुल कादिर के वकील का आरोप है कि कादिर की खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए कई बार मेडिकल बेल और बेहतर अस्पताल में इलाज की मांग की गई, लेकिन इन मांगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. वकील ने यह भी दावा किया कि कादिर की मौत से एक दिन पहले जेल के एक डॉक्टर ने लिखित रूप से चेतावनी दी थी कि उनकी हालत बेहद गंभीर है और उन्हें तत्काल विशेष चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है. कथित तौर पर डॉक्टर ने यह भी कहा था कि किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होगी. लेकिन आरोप है कि इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया और समय रहते उन्हें किसी बड़े अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया गया.