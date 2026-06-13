प्रशासन पर लगा गंभीर आरोप

अब्दुल कादिर के वकील का आरोप है कि कादिर की खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए कई बार मेडिकल बेल और बेहतर अस्पताल में इलाज की मांग की गई, लेकिन इन मांगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. वकील ने यह भी दावा किया कि कादिर की मौत से एक दिन पहले जेल के एक डॉक्टर ने लिखित रूप से चेतावनी दी थी कि उनकी हालत बेहद गंभीर है और उन्हें तत्काल विशेष चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है. कथित तौर पर डॉक्टर ने यह भी कहा था कि किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होगी. लेकिन आरोप है कि इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया और समय रहते उन्हें किसी बड़े अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया गया.