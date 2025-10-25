Bengaluru: मंगनी की खबर से भड़की प्रेमिका, इशाक के खिलाफ दर्ज करा दिया धर्म परिवर्तन का केस?

Bengaluru News Today: कर्नाटक पुलिस ने शनिवार (25 अक्टूबर) को एक शख्श को गिरफ्तार किया है. आरोपी मोहम्मद इशाक पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका को शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और उसके साथ यौन शोषण किया. यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने प्रेमी और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को बेंगलुरु के अमृतल्ली पुलिस थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. यह शिकायत पीड़िता ने गुरुवार (23 अक्टूबर) को एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी. हालांकि, पीड़िता के आरोप और पुलिस में दी गई शिकायत में कई खामियां दिखाई पड़ती हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता और मोहम्मद इशाक की मुलाकात 17 अक्टूबर 2024 को इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. कुछ बातचीत के बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गया. 30 अक्टूबर 2024 को दोनों थानिसांद्रा इलाके के एक मॉल में मिले, जहां आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के माता-पिता से बात की और शादी का वादा किया.

उसी दिन आरोपी ने दशरहल्ली में एक कमरा बुक किया और कथित तौर पर पीड़िता का यौन शोषण किया. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर बार-बार उसका शारीरिक शोषण किया. पीड़िता ने दावा किया कि प्रेमी के व्यवहार उसे लगातार शक हो रहा था और उसे पता चला कि आरोपी कई अन्य लड़कियों के साथ संबंध रखता है. जब उसने शादी के लिए दबाव डाला तो आरोपी कथित तौर पर बहाने बनाता रहा.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 14 सितंबर 2025 को एक मुस्लिम लड़की से सगाई भी कर रखी थी. जब इस मामले में उससे पूछताछ की गई, तो उसने कथित तौर पर पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने उससे दोबारा संपर्क किया तो उसे जान से मार देगा. पीड़िता ने यह भी बताया कि उसके साथ अभद्र भाषा में गाली-गलौज की गई. इसके बाद पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की.

इस पर आरोपी के परिवार ने पीड़िता के परिवार से संपर्क किया और मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का सुझाव दिया. हालांकि, इशाक के बड़े भाई और बहनोई ने कथित तौर पर कहा कि अगर लड़की उससे शादी करना चाहती है तो उसे इस्लाम धर्म अपनाना होगा. उन्होंने कहा कि लड़की को 40 दिनों में नमाज अदा करना सीखना होगा और शादी की बातचीत उसके धर्म परिवर्तन के बाद ही आगे बढ़ेगी.