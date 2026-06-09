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Bengaluru News: "इंसान गलतियों का पुतला है." यह कहावत बहुत मशहूर है. बेंगलुरु की सुबह की भागदौड़ के एक शख्स ने पैसों के लेनेदेन में बड़ी भूल कर दी, लेकिन इस दौरान इंसानियत की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और संवेदनशीलता आज भी समाज में मजबूत जगह रखती है. एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने जिस तरह ईमानदारी और समझदारी दिखाई, उसने न सिर्फ एक बड़ी गलती को संभाल लिया, बल्कि एक थके-हारे दिन को उम्मीद में बदल दिया.
यह मामला बेंगलुरु में उस समय सामने आया जब एक स्टॉटअप कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शुभमन गुने ऑटो से सफर कर रहे थे, और फिर जल्दबाजी में उनसे बड़ी भूल हो गई. ऑटो का किराया जो 156 रुपये था, जिसे उन्होंने गलती से 100 गुना ज्यादा कर दिया. जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर इसकी जानकारी देते हुए शुभमन गुने ने बताया कि उनकी एक विदेसी क्लाइंट के साथ सुबह सात बजे मीटिंग थी. वह पहले ही काफी लेट हो चुके थे, और जब वह मौके पर पहुंचे तो समय बहुत कम बचा था. इसी जल्दबाजी में उन्होंने गूगल पे के जरिए किराया भेजते समय बड़ी गलती कर दी. सामान्य किराया 156 रुपये था, लेकिन गलती से उनके खाते से 15,682 रुपये ट्रांसफर हो गए.
शुभमन गुने ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर शेयर करते हुए बताया कि वह उस समय काफी तनाव में थे और बिना रकम दोबारा जांचे पेमेंट कर दिया. इसके बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि बड़ी राशि ट्रांसफर हो गई है, तो उनका पूरा दिन और भी तनावपूर्ण हो गया.
इसी बीच ऑटो ड्राइवर अल्ताफ ने जो कदम उठाया, उसने इस घटना को एक प्रेरणादायक कहानी में बदल दिया. अल्ताफ ही वह ऑटो ड्राइवर थे, जो शुभमन को उनकी क्लाइंट से मिलवाने मौके पर पहुंचे थे. अल्ताफ ने किराया लेने के बाद चेक नहीं किया, लेकिन जब पेमेंट मिलने का संदेश में उन्हें मिला और पता चला कि जरुरत से ज्यादा किराये की पेमेंट पैसेंजर ने की है. फिर क्या था अल्ताफ ने शुभमन को ढूंढकर पूरी रकम लौटा दी.
सबसे खास बात यह रही कि अल्ताफ ने सिर्फ अतिरिक्त पैसे नहीं लौटाए, बल्कि पूरी 15,682 रुपये की रकम वापस कर दी. जब शुभमन ने बार-बार उन्हें असली किराया 156 रुपये लेने की बात कही, तो उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि दिन की शुरुआत दोनों के लिए नई होती है और किसी का दिन खराब करना सही नहीं है.
शुभमन ने यह भी बताया कि उस दिन उनकी एक अहम मीटिंग थी, पैसा ज्यादा ट्रांसफर हो जाने की वजह से मीटिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन अल्ताफ की ईमानदारी ने उन्हें मानसिक रूप से काफी राहत दी. बाद में उन्होंने आभार स्वरूप अल्ताफ को 500 रुपये भेजे, जिसे उन्होंने धन्यवाद के रूप में भेजा.
कुछ दिनों बाद वही विदेशी क्लाइंट, जिसके साथ हुई मीटिंग को वह असफल मान रहे थे, फिर से संपर्क में आया और साथ काम करने की इच्छा जताई. इस खबर के बाद शुभमन के लिए सबसे बड़ा संदेश यह रहा कि जिंदगी में ईमानदारी का असर देर-सबेर जरूर दिखाई देता है. यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है. हजारों लोगों ने अल्ताफ की ईमानदारी की सराहना की है और कहा है कि ऐसे लोग ही समाज में भरोसा और इंसानियत को जिंदा रखते हैं.