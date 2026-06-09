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Bengaluru: 156 रुपये की जगह 15,682 मिले, लेकिन अल्ताफ ने जो किया उसने जीत लिया दुनिया का दिल

Bengaluru Muslim Auto Driver Honesty: बेंगलुरु की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच इंसानियत की अद्भुत मिसाल देखने को मिली. जब एक स्टॉर्टअप कंपनी के सीईओ ने एक ऑटो ड्राइवर को जरुरत से ज्यादा पेमेंट कर दी. जब उन्हें बता चला तब तक ड्राइवर जा चुका था. इसके बाद मुस्लिम ड्राइवर ने कड़ी मशक्कत के बाद उस क्लाइंट को ढ़ंढकर पूरे पैसे लौटा दिए. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 09, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:40 PM IST
Bengaluru: 156 रुपये की जगह 15,682 मिले, लेकिन अल्ताफ ने जो किया उसने जीत लिया दुनिया का दिल
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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