कुछ दिनों बाद वही विदेशी क्लाइंट, जिसके साथ हुई मीटिंग को वह असफल मान रहे थे, फिर से संपर्क में आया और साथ काम करने की इच्छा जताई. इस खबर के बाद शुभमन के लिए सबसे बड़ा संदेश यह रहा कि जिंदगी में ईमानदारी का असर देर-सबेर जरूर दिखाई देता है. यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है. हजारों लोगों ने अल्ताफ की ईमानदारी की सराहना की है और कहा है कि ऐसे लोग ही समाज में भरोसा और इंसानियत को जिंदा रखते हैं.