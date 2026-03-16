बेंगलुरु में कार मेकैनिक रशीद की बच्चों के सामने बल्ले से पीट-पीटकर हत्या; वीडियो बनाती रही इंसानों की भीड़

Bengaluru News: भारत की "सिलिकॉन वैली" के नाम से मशहूर बेंगलुरु में इतवार (15 मार्च) को एक खौफनाक घटना घटी, जब बदमाशों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके में इतवार रात को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब 45 साल के जीप मैकेनिक रशीद पाशा को तीन बदमाशों ने उनके दो छोटे बच्चों की नजरों के सामने पीट-पीटकर मार डाला. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सुरक्षा के नाम पर रशीद से 50 हजार रुपये मांगे थे.

बदमाश 50 हजार हफ्ता देने का बना रहे थे दबाव

यह घटना बड़ा विल्सन गार्डन इलाके के मकान रोड के पास रात लगभग 9 बजे हुई. रशीद पाशा ने जब 50 हजार रुपये की भारी भरकम राशि देने में असमर्थता जताई, तो आरोपी भड़क गये. इसके बाद तीनों बदमाशों ने उनके दोनों बच्चों के सामने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

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जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद मृतक रशीद के शव को विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रशीद इतवार सुबह इलाके में अपने छोटी से दुकान के निर्माण और मोल्डिंग के काम में व्यस्त थे. पुलिस के मुताबिक, तीन बदमाशों ने निर्माण कार्य देखा और उनसे "मामूल" यानी सुरक्षा शुल्क (हफ्ता) के रूप में 50,000 रुपये देने की मांग करने लगे. रशीद ने इस मांग को ठुकरा दिया, जिससे दोनों के बीच बहस हो गई.

बच्चों के सामने रशीद की बेरहमी से पिटाई

इस घटना के बाद तीनों आरोपी थोड़ी देर के लिए चले गए, लेकिन शाम लगभग 8:30 बजे फिर लौट आए और पैसे की मांग करने लगे. जब रशीद ने फिर से पैसे देने से इंकार किया, तो आरोपियों ने उन्हें बल्ला और बांस की छड़ से बेरहमी से पीटा. पूरी वारदात उनके दो बच्चों की आंखों के सामने हुई.

आरोपियों ने रशीद की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि वह गंभीर रूप से घायल हो गये. शोरशराबा सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने रशीद को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई. पुलिस ने घटना के बाद हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस ने क्या कहा?

केंद्रीय पुलिस विभाग के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अक्षय मचिंद्र घटनास्थल पर पहुंचे और बताया कि अस्पताल से मेडिको-लीगल केस रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है. पुलिस का कहना है कि मामला सुबह की लड़ाई से शुरू हुआ और शाम को वही लोग लौट आए. दोनों बार जब रशीद ने पैसे देने से इनकार किया, तो उन्हें बुरी तरह से पीटा गया.

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