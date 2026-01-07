Bengaluru: ये कैसी दुश्मनी ! 6 साल की मुस्लिम बच्ची पर नहीं आया तरस, रस्सी से घोंट दिया गला

Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimBengaluru: ये कैसी दुश्मनी ! 6 साल की मुस्लिम बच्ची पर नहीं आया तरस, रस्सी से घोंट दिया गला

Bengaluru News: बेंगलुरु व्हाइटफील्ड इलाके के पास नेल्लराहल्ली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 6 साल की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. मरहूम की पहचान शाहजहां खातून के तौर पर हुई है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 07, 2026, 04:44 PM IST

Bengaluru News: कर्नाटक के बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके के पास नेल्लराहल्ली से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां छह साल की एक मुस्लिम बच्ची की हत्या कर दी गई है. पुलिस के मुताबिक, यह वारदात बच्ची की मां से पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दी गई हो सकती है.

6 साल की मुस्लिम बच्ची की हत्या

मरने वाली बच्ची की पहचान छह साल की शहजां खातून के तौर पर हुई है. पुलिस का कहना है कि शहजां की मां का हाल ही में पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था. आरोप है कि इसी दुश्मनी के चलते आरोपियों ने बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को एक गटर में फेंक दिया. 

रस्सी से गला दबाकर हत्या

बच्ची की हत्या कथित तौर पर रस्सी या प्लास्टिक वायर से गला दबाकर की गई. बच्ची के पिता इंज़ामुल शेख ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जब शहजां अपने घर से लापता हो गई थी. डीसीपी (व्हाइटफील्ड) सैदुलु अदावथ ने बताया कि बच्ची घर से गायब हो गई थी.

पड़ोसी के साथ गई थी बाहर

उन्होंने कहा, "सीसीटीवी फुटेज की जांच और अन्य जानकारियां जुटाने के बाद यह पता चला कि बच्ची किसी जानकार शख्स के साथ गई थी. बाद में तस्दीक हुई कि वह अपने एक पड़ोसी के साथ बाहर गई थी."

बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

बच्ची की तलाश में पुलिस टीमों ने इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया. आधी रात को पुलिस को एक बोरा मिला और जिसमें कुछ सामान भरा हुआ था. जब बोरा खोला गया तो उसके अंदर बच्ची की लाश बरामद हुई. लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए वैदेही अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस ने संदिग्ध की पहचान की

डीसीपी ने बताया कि संदिग्ध लोगों की पहचान कर ली गई है और मामले में कई सुरागों पर काम किया जा रहा है. आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन कर उन्हें अलग-अलग दिशाओं में रवाना किया गया है. पूरे मामले की गहन जांच जारी है.

पुलिस के अनुसार, बच्ची के शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि उसकी हत्या प्लास्टिक वायर से गला दबाकर की गई है। मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

जांच के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि घटना से दो दिन पहले बच्ची की मां का संदिग्ध लोगों से झगड़ा हुआ था और उनके बीच दुश्मनी थी. पुलिस को शक है कि इसी विवाद के चलते बच्ची की हत्या की गई.

