Bengaluru: मुल्ज़िम प्रिंसिपल का भाई है, तो क्या कुछ भी कर लेगा; मदरसे की छात्राएं मांग रही इन्साफ

Bengaluru: बेंगलुरु के हेगड़े नगर में मौजूद एक मदरसे में छात्राओं के साथ बदसलूकी की हैरान कर देने वाला घटना सामने आई है. यह मामला हसन अली के जरिए चलाए जा रहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जामिया आयशा सिद्दीका अल बनत में पेश आया है.

सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने छात्रों की बेरहमी से पिटाई की है. घटना से पेरेंट्स में गुस्सा फैल गया और वे मदरसे के सामने इकट्ठा होकर न्याय की मांग करने लगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिर आरोपी प्रिंसिपल का भाई है.

पूरा हमला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया. वीडियो सामने आने के बाद फिक्रमंद नागरिकों ने सोशल मीडिया पर पुलिस कमिश्नर, एसीपी और डीसीपी सहित सीनियर पुलिस अधिकारियों को टैग करके सख्त कार्रवाई की मांग की.

The #BengaluruPolice arrested a madrasa in-charge in #Bengaluru on Thursday on charges of misusing his position and brutally assaulting young girls studying at the institution over minor mistakes.

