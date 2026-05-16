इजरायल ने बंदूक की नोंक पर हथिया ली ग़ज़ा की 60% जमीन, नेतन्याहू के दावे से दुनिया हैरान!

Gaza Crisis News: ग़ज़ा में बेगुनाहों की हत्या के लिए पूरी दुनिया में इजरायली सेना और प्रदानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना हो रही है. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री रहे योआव गैलेंट को इंसानियत के खिलाफ अपराध करने का दोषी ठहराते हुए वारंट जारी किया था.

फिलिस्तीन में लगातार बमबारी कर बेगुनाहों की हत्या, बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने के पीछे इजरायल का मकसद विस्तार करना बताया जाता रहा है. इसकी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, मंत्री, उसके अधिकारी और फौज अपने नापाक मंसूबों को जाहिर करती रही है. वहीं, अब नेतन्याहू ने अपने इस दावे की पुष्टि कर दी है.

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी फौज ग़ज़ा पट्टी के लगभग 60 फीसदी हिस्से पर कब्जा कर लिया है. उनके इस बयान से यह संकेत मिलता है कि इजरायल ने अक्टूबर में हुए सीजफायर समझौते की शर्तों से भी आगे बढ़कर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार कर लिया है. नेतन्याहू ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि पिछले दो सालों में हमने दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति और राष्ट्र की ताकत दिखाई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि सभी बंधकों को वापस लाया जा चुका है और अब कोई भी बाकी नहीं है.

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बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग पीछे हटने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी सेना ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता चुना. उन्होंने कहा कि आज इजरायल ग़ज़ा के 60 फीसदी हिस्से पर नियंत्रण रखता है और आने वाले समय में स्थिति और आगे बढ़ सकती है.

अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीजफायर समझौते में ग़ज़ा के भीतर इजरायली फौज की वापसी के लिए एक सीमा तय की गई थी, जिसे "येलो लाइन" कहा जाता है. इस व्यवस्था के तहत भी इजरायल का ग़ज़ा के 50 फीसदी से ज्यादा क्षेत्र पर नियंत्रण बना रहता है. नेतन्याहू के हालिया बयान को फौज की तैनाती और नियंत्रण क्षेत्र के विस्तार की पहली आधिकारिक पुष्टि माना जा रहा है, जो उन रिपोर्टों के बाद आया है जिसमें यहूदी फौज के "ऑरेंज लाइन" की ओर आगे बढ़ने का दावा किया गया था.

सीजफायर के पहले फेज में रिहाई बंधकों की रिहाई की शर्त रखी गई थी, जिसे पूरा भी किया गया. हालांकि, दूसरे फेज हालात मुश्किल हो गए हैं. इसकी वजह है कि नेतन्याहू हमास का हथियार छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं, और अपनी मांग पर वह अड़े हुए हैं. हमास के हथियार छोड़ने पर ही इजरायली फौज फिलिस्तीन के कब्जा वाले क्षेत्रों से वापस होगी.

इस बीच इजरायली मीडिया में यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि अगर हमास ने हथियार डालने से इनकार किया, तो यहूदी फौज एक बार फिर बड़े स्तर पर लड़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही है. नेतन्याहू ने पहले भी कई बार यह धमकी दी है कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है.

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