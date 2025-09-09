नरसंहार के बाद कब्जे का प्लान; नेतन्याहू की सेना ने फिलिस्तीनियों को दी ग़ज़ा खाली करने की धमकी!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2915134
Zee SalaamIndian Muslim

नरसंहार के बाद कब्जे का प्लान; नेतन्याहू की सेना ने फिलिस्तीनियों को दी ग़ज़ा खाली करने की धमकी!

Israel’s Gaza Occupation Plan: इजराइल की नेतन्याहू सरकार और यहूदी सेना ग़ज़ा में 'ऊंची इमारतें, खाली शहर' नीति लागू कर कई इलाकों पर कब्जा करने की तैयारी में है. यहूदी फौज के हमलों में अब तक 64,000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल और बुनियादी सुविधाएं तबाह बर्बाद हो चुकी हैं. जबकि सैकड़ों लोगों की भूख और कुपोषण से मौत हो चुकी है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 09, 2025, 05:32 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Israel attack Plan on Gaza: इजराइल की नेतन्याहू सरकार और यहूदी फौज की ग़ज़ा में जुल्म बढ़ता जा रहा है. ग़ज़ा में 64 हजार से ज्यादा लोगों को कत्लेआम करने के बाद अब नेतन्याहू सरकार कई इलाकों पर कब्जा करने का प्लान बना रही है. इसके तहत नेतन्याहू सरकार ने 'ऊंची इमारतें, खाली शहर' नीति लागू कर दी है. मंगलवार (9 सितंबर) की सुबह उत्तरी ग़ज़ा में सैन्य अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. 

इससे पहले इजरायली सेना ने ग़ज़ा सिटी को पूरी तरह खाली करने की चेतावनी दी है. आम लोगों को शहर खाली करने की धमकी के बाद दुनिया भर के शांति पसंद मुल्क की पेशानी पर बल पड़ गया है. 7 अक्टूबर 2023 से ग़ज़ा में की जा रही यहूदी सेना की तरफ से बमबारी के बाद, इस तरह की पहली चेतावनी है.  

ग़ज़ा में 30 इमारतों को गिराया

इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज़ ने कहा कि अब तक ग़ज़ा में 30 ऊंची इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है. उनका दावा है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास के सैन्य ढांचे के लिए किया जा रहा था. वहीं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार (8 सितंबर) को कहा कि इजराइल कम से कम 50 टावर नष्ट करने की योजना बना रहा है, जिसका इस्तेमाल हमास की ओर से किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने ग़ज़ा शहर में कई ऊंची इमारतों को गिराया है और दावा किया कि हमास ने इनमें निगरानी ढांचा स्थापित किया था. यह डिमोलिशन हमास के बचे हुए आखिरी गढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए इजराइल के बढ़ते हमलों का हिस्सा है. इजराइल ने फिलिस्तीनियों को धमकी दी है कि वे ग़ज़ा सिटी के कुछ हिस्सों को छोड़कर दक्षिणी क्षेत्र में बनाए गए मानवीय क्षेत्रों में चले जाएं. 

'ग़ज़ा में कोई जगह सुरक्षित नहीं'

ग़ज़ा सिटी में करीब 10 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन इस धमकी के बाद सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सुरक्षित रह गया है. हालांकि, ग़ज़ा पर करीब से नजर रखने वाले और मानवाधिकार संगठन इसे भी सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यहूदी सेना ने जिस तरह से अस्पतालों,स्कूलों और दूसरी जगहों को निशाना बनाया है. कह सकते हैं ग़ज़ा में कोई जगह सुरक्षित नहीं है. इससे फिलिस्तीन के आम लोग खौफ में हैं.

नेतन्याहू की कोर्ट में पेशी से पहले हुए हमले

वहीं, यरुशलम के रामोट जंक्शन पर सोमवार (8 सितंबर) को आतंकवादी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हुए है. यह हमले में ऐसे समय में हुए जब बेंजामिन नेतन्याहू की भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट में पेशी थी, लेकिन इन हमलों का हवाला देकर कोर्ट से पेशी की तारीख हटवा दी है. 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दो बंदूकधारी बस स्टॉप पर खड़े लोगों पर गोलीबारी कर रहे थे. एक सशस्त्र नागरिक और सुरक्षा अधिकारी ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों हमलावर घटनास्थल पर ही मारे गए. यरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, आपातकालीन सेवाओं ने घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है.

यहूदी फौज कर रही नरसंहार!

बता दें, इजराइली सेना बीते 7 अक्टूबर 2023 से लगातार ग़ज़ा में हमले कर रही है, इन हमलों में अब तक 64,368 बेगुनाह लोग मारे गए हैं, जिसमें से ज्यादतर औरतें और बच्चें हैं. इसके अलावा  1 लाख 62 हजार 776 लोग घायल हैं, जबकि 11 हजार से ज्यादा लोग लापता है. यहूदी फौज के हमलों में ग़ज़ा में लगभग 70 फीसदी से ज्यादा बुनियादी सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और खाने पीने की किल्लत हो गई है. भूख और कुपोषण से अब तक लगभग 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर बच्चे शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें: 91843478 की संपत्ति, शूटिंग में चैंपियन;आखिर क्यों हैं अब्बास अंसारी सत्ता के निशाने पर?

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Gaza Newsisrael attack gazamuslim news

Trending news

Pakistan coup possibility
बांग्लादेश से नेपाल तक उठा विद्रोह का तूफान, क्या पाकिस्तान होगा अगला शिकार?
Gaza News
नरसंहार के बाद कब्जे का प्लान; इजराइल ने फिलिस्तीनियों को दी ग़ज़ा खाली करने की धमकी
gaza
Gaza: जंग के बाद एक साल में होगा चुनाव, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का बड़ा बयान
Pakistan News
पाकिस्तानी चीनी और रोटी के लिए हो गए हैं मोहताज, बाढ़ ने मचाई तबाही
Akhlaq Mujahid Pakistan and Syria
NIA ने देशभर के 21 ठिकानों पर बोला धावा; ISIS से जुड़े अखलाक को गिरफ्तार करने का दावा
Meerut
Meerut: नमाज़ पढ़कर लौट रहे शख्स को किन लोगों ने बरसाई गोलियां, क्या है पूरा विवाद?
Assam news
मुसलमान ही नहीं, नाम से भी नफरत; करीमगंज जिले का नाम 'श्रीभूमि' करने पर बवाल!
bihar
Bihar: हिंदू परिवारों के घरों पर मुस्लिम नाम रजिस्टर; SIR के बाद बवाल
Karnataka News
गणेश विसर्जन के दौरान फैला सांप्रदायिक तनाव, BJP ने किया बंद का ऐलान
UP News
संभल हिंसा केस में सपा सांसद बर्क को बड़ी राहत; इलाहाबाद HC ने कार्यवाही पर लगाई रोक
;