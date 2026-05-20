नेतन्याहू सरकार का नहीं भरा कत्लेआम से दिल, अब इजरायल की फिलिस्तीनियों को फांसी देने की तैयारी!

Israel News: फिलिस्तीन दुनिया के तीन बड़े मजहबों के लिए मुकद्दस जगह है. इस जगह को वर्तमान में अगर खंडहरों का ढेर या कब्रगाह कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी. इजरायली सेना सालों से फिलिस्तीनियों की हत्या कर रही है. अक्टूबर 2023 से नेतन्याहू सरकार के आदेश पर इजरायली फौज ने कथित तौर पर ग़ज़ा पट्टी के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है, और यहां पर 72 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है.

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि उनकी फौज ने ग़ज़ा की 60 फीसदी जमीन पर कब्जा कर लिया है. वहीं, अब इजरायल ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है, जिस पर दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह कानून न्याय के नाम पर भेदभाव को वैध बनाने जैसा है. आलोचकों का आरोप है कि एक तरफ फिलिस्तीनियों के लिए फांसी का रास्ता खोला जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इजरायली नागरिकों को उसी कानून से बाहर रखा गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल ने कब्जे वाले पश्चिमी तट में फिलिस्तीनियों के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े मामलों में मौत की सजा देने वाला विवादित कानून लागू कर दिया है. इस फैसले के बाद फिलिस्तीनी संगठनों और मानवाधिकार संगठनों ने नाराजगी का इजहार किया है. इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इजरायली सेना की केंद्रीय कमान के प्रमुख एवी ब्लूथ ने इस कानून को लागू करने के लिए जरूरी सैन्य आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसके साथ ही यह कानून आधिकारिक रूप से लागू हो गया है.

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नए कानून के तहत पश्चिमी तट के उन फिलिस्तीनियों को अनिवार्य रूप से मौत की सजा दी जा सकेगी, जिन्हें इजरायली नागरिकों की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया जाएगा. अदालतों के पास दूसरी सजा देने का अधिकार काफी सीमित कर दिया गया है. केवल बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही अदालत उम्रकैद की सजा सुना सकेगी.

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रिपोर्टों में कहा गया है कि इस कानून को लेकर इसी साल मार्च के आखिर में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया था. इसके बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से इस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की मांग की थी.

इस कानून को लेकर सबसे बड़ा विवाद इसकी सीमित लागू व्यवस्था को लेकर खड़ा हुआ है. यह कानून केवल फिलिस्तीनियों पर लागू होगा, जबकि कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाले यहूदी बसने वालों या इजरायली नागरिकों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.

फिलिस्तीनियों के मामलों की सुनवाई सैन्य अदालतों में होती है, जबकि इजरायली नागरिकों के मामलों की सुनवाई सामान्य दीवानी अदालतों में की जाती है. इसी वजह से मानवाधिकार संगठनों ने इसे दोहरी न्याय व्यवस्था करार दिया है.

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