Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2998333
Zee SalaamIndian Muslim

बिहार चुनाव: लाठी के सहारे मतदान केंद्र पहुंचे 75 वर्षीय दिव्यांग कलाम, हौसला देख पुलिस अधिकारी भी हो गदगद

Bihar Election Memorable Images: बेतिया के नरकटियागंज बूथ 135 पर 75 वर्षीय दिव्यांग मोहम्मद कलाम ने लाठी के सहारे मतदान किया. बुजुर्ग दिव्यांग को देखकर पुलिसकर्मी भी गदगद नजर आए और उन्होंने सम्मानपूर्वक व्हीलचेयर उपलब्ध कराई और मतदान कराया. यह तस्वीर बिहार चुनाव की यादगार तस्वीर बन गई.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 11:41 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

Bihar Assembly Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया. दूसरे चरण में बिहार की 122 विधानसभा सीटों पर मंगलवार (11 नवंबर) को वोटिंग हुई. इस दौरान 1,302 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करने के लिए रिकॉर्ड 68.52 फीसदी मतदाताओं ने वोटिंग की. अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजे पर टिकी हैं. इस चुनावी मौसम में कई खट्टी मीठी तस्वीरें भी सामने आई हैं, इसी तरह की एक तस्वीर बेतिया में देखने को मिली.

बेतिया में लोकतंत्र के महापर्व में डेमोक्रेसी की खूबसूरती ने चार चांद लगा दिए. यह पूरा मामला नरकटियागंज के बूथ संख्या 135 का है. यहां 75 साल दिव्यांग मोहम्मद कलाम ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए बदलाव की बात कही और लाठी के सहारे बूथ पर पहुंचे. उन्हें देखकर बूथ पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें सम्मान दिया. पुलिसकर्मियों ने व्हीलचेयर लाकर उन्हें उस पर बिठाया और खुद बूथ तक ले जाकर मतदान कराया.

बुजुर्ग मोहम्मद कलाम ने पुलिसकर्मियों से कहा कि मैं सरकार बदलने आया हूं. मेरी पेंशन बंद हो गई है और मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही है. मैं घर से अकेले लाठी के सहारे बूथ पर आया हूं, कृपया मेरा मतदान करा दें. यह देखकर बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी भी गदगद हो गए. पुलिसकर्मियों ने उन्हें सम्मान दिया. उन्होंने कलाम को व्हीलचेयर उपलब्ध कराई और मतदान कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे चरण के मतदान में क्या कुछ हुआ?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण में 11 नवंबर 2025 को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ. यह चरण राज्य के 20 जिलों में फैला था. इस चरण में सामान्य सीटों की संख्या 101 थी, जबकि अनुसूचित जाति (SC) के लिए 19 सीटें और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 2 सीटें आरक्षित थीं. इस चरण में कुल 3.7 करोड़ मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जिनमें 1.75 करोड़ महिला वोटर शामिल थीं. मतदान 45,399 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से देर शाम तक चला. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

इस चुनावी चरण में कुल 1,302 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें 136 महिला प्रत्याशी शामिल थीं. दूसरे चरण के दौरान 122 सीटों पर एनडीए गठबंधन में बीजेपी के 53, जेडीयू के 44, एलजेपी (RV) के 15, हम के 6 और RLM के 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इसी तरह महागठबंधन के घटक दलों में आरजेडी के 71 और कांग्रेस के 37 उम्मीदवार मैदान में थे. दूसरे चरण में रिकॉर्ड 68.52 फीसदी वोटिंग हुई, जो एक रिकॉर्ड माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली दंगा केस में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, पुलिस ने बेगुनाही साबित करने के लिए लगाए एड़ी चोटी का जोर

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bihar NewsBihar Assembly Election 2025muslim news

Trending news

sudan humanitarian crisis
सूडान की धरती पर इंसानियत दम तोड़ रही है, दारफुर से उठी दर्द की पुकार
Bihar vidhansabha election
Bihar Election: ई बिहार है बाबू, लोकतंत्र इसकी गोद में पलकर दुनिया में जवान हुई है!
Shakeel Ahmad Resignation
किससे नाराज हैं शकील अहमद? कांग्रेस छोड़ने के पीछे की असली वजह आई सामने
Shaheen Shahid Case
'मेरी बेटी निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है', शाहीन शाहिद के पिता का छलका दर्द
NIA Chargesheet Terrorist Plot
आतंकी संगठनों से लिंक! NIA की जांच में बड़ा खुलासा, दो आरोपी चार्जशीट में नामजद
Delhi blast news
UP: शामली के नोमान की लाल किले धमाके में मौत, भाई हुआ जख्मी; घर में मचा कोहराम
Iran nuclear deal
ईरान ने जताई अमेरिका से बातचीत की इच्छा, लेकिन दी नेशनल सिक्योरिटी पर सख्त चेतावनी
Uttar Pradesh news
बुलडोजर मॉडल से नाराज़ है दालमंडी के मुस्लिम दुकानदार; विरोध में सड़कों पर उतरे
Gaza Twin Babies Documentary
एम्स्टर्डम फिल्म फेस्टिवल में दिखेगा गाजा का दर्द, मोहम्मद सवाफ की नई डॉक्यूमेंट्री
iraq news
इराक में अमेरिकी हमले के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, मतदान पर UN की है पैनी नजर