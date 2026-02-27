बिहार में गौरक्षकों का आतंक; बछड़ा ले जा रहे किसान नन्हें शेख की मॉब लिंचिंग की कोशिश

Bihar Mob Lynching Case: उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में कथित गौरक्ष के हमले बढ़ने लगे हैं. बिहार में एक किसान को गाय का कारोबार करने के आरोप में हिंदूवादी संगठनों ने मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की. जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गए. इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई.

यह पूरा मामला बिहार के बेतिया जिले के नौतन थाना क्षेत्र की है. यहां एक किसान को गाय का कारोबार करने का आरोप लगाकर हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने हमला कर दिया. पीड़ित किसान की पहचान शेख नन्हे के रुप में हुई है. इतना ही नहीं आरोपियों ने मॉब लिंचिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और बेखौफ होकर मौके से चलते बने.

हिंदू संगठनों की मॉब लिंचिंग की कोशिश

जानकारी के मुताबिक, खड्डा कुजलही गांव के रहने वाले किसान शेख नन्हे एक बछड़ा खरीदकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि खुद को समाज का ठेकेदार बताने वाले कथित हिंदूवादी संगठन जुड़े आरोपियों ने शेख नन्हे को पकड़ लिया और पूछताछ करने लगे. उन्होंने आरोपियों को बताया कि वह बछड़ा पालने के लिए ले जा हे हैं. इसके बावजूद वह नहीं माने और उन्होंने पीड़ित पर हमला कर दिया.

बताया जा रहा है कि पिटाई के दौरान किसान शेख नन्हे रहम की भीख मांगते रहे. उन्होंने आरोपियों को बताया कि वह बछड़ा 2800 रुपये में खरीदकर घर ले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद असामाजिक तत्वों को उन पर तरस नहीं आया और वे उनकी पिटाई करते रहे. शेख नन्हे के मुताबिक, वह कारोबारी नहीं हैं, बल्कि इसको पालने के लिए ले जा रहे थे.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

आरोप है कि पिटाई करने वाले हिंदू संगठन से जुड़े आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी खुद ही बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गई. इस घटना के बाद पीड़ित किसान शेख नन्हे ने नौतन थाना में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने दो लोगों को नामजद करते हुए शिकायत दी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बिहार में मुसलमानों पर बढ़ा भीड़ का हमला

बता दें, बिहार में हाल के सालों में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें अलग-अलग वजहों से मुसलमानों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई. इन घटनाओं ने राज्य में कानून-व्यवस्था और मुसलमानों के खिलाफ भीड़ हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

बीते साल दिसंबर 2025 में नवादा जिले में कपड़ा बेचने वाले मोहम्मद अतहर हुसैन की हिंदूवादी संगठनों की भीड़ के जरिये पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने पहले उनकी पहचान पूछी और फिर उन्हें एक कमरे में ले जाकर लोहे की रॉड और ईंटों से बेरहमी से पीटा. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

इसी तरह 2025 में किशनगंज जिले के बहादुरगंज क्षेत्र में सब्बीर आलम को चोरी के शक में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. घायल हालत में अस्पताल ले जाने के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. वहीं, जनवरी 2026 में मधुबनी में एक मुस्लिम मजदूर को 'बांग्लादेशी' कहकर पीटा गया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

