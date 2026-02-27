Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3124948
Zee SalaamIndian Muslimबिहार में गौरक्षकों का आतंक; बछड़ा ले जा रहे किसान नन्हें शेख की मॉब लिंचिंग की कोशिश

बिहार में गौरक्षकों का आतंक; बछड़ा ले जा रहे किसान नन्हें शेख की मॉब लिंचिंग की कोशिश

Mob Attack Cases on Muslim Farmer: बिहार के बेतिया जिले में कथित गौरक्षकों का आतंक देखने को मिला, जब एक मुस्लिम किसान पर गाय का कारोबार करने का आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग की कोशिश की. पीड़ित ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:23 PM IST

Trending Photos

बेतिया में शेख नन्हे की हिंदू संगठनों की मॉब लिंचिंग की कोशिश
बेतिया में शेख नन्हे की हिंदू संगठनों की मॉब लिंचिंग की कोशिश

Bihar Mob Lynching Case: उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में कथित गौरक्ष के हमले बढ़ने लगे हैं. बिहार में एक किसान को गाय का कारोबार करने के आरोप में हिंदूवादी संगठनों ने मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की. जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गए. इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई. 

यह पूरा मामला बिहार के बेतिया जिले के नौतन थाना क्षेत्र की है. यहां एक किसान को गाय का कारोबार करने का आरोप लगाकर हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने हमला कर दिया. पीड़ित किसान की पहचान शेख नन्हे के रुप में हुई है. इतना ही नहीं आरोपियों ने मॉब लिंचिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और बेखौफ होकर मौके से चलते बने. 

हिंदू संगठनों की मॉब लिंचिंग की कोशिश
जानकारी के मुताबिक, खड्डा कुजलही गांव के रहने वाले किसान शेख नन्हे एक बछड़ा खरीदकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि खुद को समाज का ठेकेदार बताने वाले कथित हिंदूवादी संगठन जुड़े आरोपियों ने शेख नन्हे को पकड़ लिया और पूछताछ करने लगे. उन्होंने आरोपियों को बताया कि वह बछड़ा पालने के लिए ले जा हे हैं. इसके बावजूद वह नहीं माने और उन्होंने पीड़ित पर हमला कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: भारत में 'जय श्री राम' तो ब्रिटेन और US में 'क्राइस्ट इज किंग' बोलकर मुसलमानों पर बढ़ रहे हमले

बताया जा रहा है कि पिटाई के दौरान किसान शेख नन्हे रहम की भीख मांगते रहे. उन्होंने आरोपियों को बताया कि वह बछड़ा 2800 रुपये में खरीदकर घर ले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद असामाजिक तत्वों को उन पर तरस नहीं आया और वे उनकी पिटाई करते रहे. शेख नन्हे के मुताबिक, वह कारोबारी नहीं हैं, बल्कि इसको पालने के लिए ले जा रहे थे. 

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
आरोप है कि पिटाई करने वाले हिंदू संगठन से जुड़े आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी खुद ही बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गई. इस घटना के बाद पीड़ित किसान शेख नन्हे ने नौतन थाना में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने दो लोगों को नामजद करते हुए शिकायत दी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बिहार में मुसलमानों पर बढ़ा भीड़ का हमला
बता दें, बिहार में हाल के सालों में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें अलग-अलग वजहों से मुसलमानों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई. इन घटनाओं ने राज्य में कानून-व्यवस्था और मुसलमानों के खिलाफ भीड़ हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. 

बीते साल दिसंबर 2025 में नवादा जिले में कपड़ा बेचने वाले मोहम्मद अतहर हुसैन की हिंदूवादी संगठनों की भीड़ के जरिये पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने पहले उनकी पहचान पूछी और फिर उन्हें एक कमरे में ले जाकर लोहे की रॉड और ईंटों से बेरहमी से पीटा. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

इसी तरह 2025 में किशनगंज जिले के बहादुरगंज क्षेत्र में सब्बीर आलम को चोरी के शक में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. घायल हालत में अस्पताल ले जाने के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. वहीं, जनवरी 2026 में मधुबनी में एक मुस्लिम मजदूर को 'बांग्लादेशी' कहकर पीटा गया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

यह भी पढ़ें: नित्यकर्म करने मंदिर गया था 'जुबैर'; नमाज़ पढ़ने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर की गई पिटाई!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bihar NewsBettiah newsmob lynching casemuslim news

Trending news

Bridge for Love
माँ की मोहब्बत में पंचर जोड़ने वाले सरफ़राज़ ने बना दिया पुल; 40 गांवों का होगा फायदा
Bihar News
बिहार: गौरक्षकों का आतंक; बछड़ा ले जा रहे किसान नन्हें शेख की मॉब लिंचिंग की कोशिश
Europe News
भारत में जय श्री राम तो UK- US में क्राइस्ट इज किंग बोलकर मुसलमानों पर हो रहे हमले
Uttar Pradesh news
Jhansi: नफरत के दौर में मोहब्बत की मिसाल; मुस्लिम शख्स बनवाएगा राधा-कृष्ण मंदिर
Salim Wastik
इस्लाम और मुसलमानों के आलोचक Ex मुस्लिम सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला; हालत गंभीर
UP News
"सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है", मुल्ले टैक्स नहीं देते; पिंकी भईया का खुला समर्थन
Telangana NEWS
मंदिर परिसर में 800 साल पुरानी दरगाह को हटाने पर रोक; HC में हार गया हिन्दू पक्ष
UP News
अरमान के प्यार में पागल मुस्कान टावर पर चढ़ी, प्रेमी के हामी भरने पर पुलिस ने उतारा
mumbai airport news
मुंबई एयरोपोर्ट पर अब मुसलमान नहीं पढ़ पाएंगे नमाज! लेकिन कोर्ट ने दिलाया दिलासा
Pakistan News
Pakistan News: बलूचिस्तान में उबाल! नेताओं की गिरफ्तारी पर महीनेभर के संघर्ष का ऐलान