Pragya Thakur के बयान पर तमाचा! सपा के मुस्लिम नेता ने कुछ इस तरह मनाया भैया दूज

Bhadohi News: सपा नेता आरिफ सिद्दीकी भैया दूज के मौके पर अपनी मुंह बोली बहन के घर पहुंचे. इस दौरान की उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रही है. लोग इसे प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर तमाचे के तौर पर देख रहे हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 24, 2025, 07:16 AM IST

Pragya Thakur के बयान पर तमाचा! सपा के मुस्लिम नेता ने कुछ इस तरह मनाया भैया दूज

Bhadohi News: एक तरफ देश में कुछ नेता बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं देश की जनता आपसी भाईचारे से कड़ा जवाब देती है. बीते रोज सपा नेता आरिफ सिद्दीकी ने जो किया वह बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के उस बयान पर तमाचे के बराबर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों में बहन और भाई का कोई सिस्टम नहीं होता है. अगर कोई मुसलमान तुम्हें बहन बनाने आ रहा है तो वह धोखा देगा.

आरिफ सिद्दीकी पहुंचे मुंह बोली बहन के घर

भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी हर साल भैया दूज के मौके पर अपनी बहन अनीता गुप्ता के घर जाते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया. जब आरिफ उनके घर पहुंचे तो उनके साथ कई दूसरी हिंदू बहनें भी मौजूद थीं. सभी ने सपा नेता को तिलक लगाया उनकी आरती उतारी और लंबी उम्र की दुआ की.

सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं. ये तस्वीर हमें ये बताती हैं कि कुछ नफरती लोग चाहे कितनी भी अपनी सियासत चमकाने के लिए हमें अलग करने की कोशिश करें, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता उसी हम-आहंगी का रास्ता इख्तेयार करती रहेगी, जिसके लिए ये देश जाना जाता है.

भैया दूज पर क्या बोले सपा नेता?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहम्मद आरिफ अनीता गुप्ता को मुंह बोली बहन मानते हैं और हमेशा हर परेशानी में उनके साथ खड़े रहते हैं. इस मौके पर सपा नेता ने कहा कि यही हमारी देश की खूबसूरती है कि प्यार, मोहब्बत, एकता और भाईचारा हर जगह देखने को मिलता है. ये तस्वीर दुनिया में किसी देश में देखने को नहीं मिल सकती.

प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा था?

सितंबर के महीने में पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कहती दिख रही थीं कि मियाओं में भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं है, तो वह तुमसे भाई का रिश्ता कैसे निभा लेंगे. वह बहन बनाने आएं तो समझ लेना कि वह बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि धोखा करने के लिए आ रहे हैं."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Bhadohimuslim newsSP Leader

