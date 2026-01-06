Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimभागलपुर में फारूक नाम के शख्स को भीड़ ने की जिंदा जलाने की कोशिश; इस तरह बची जान!

भागलपुर में फारूक नाम के शख्स को भीड़ ने की जिंदा जलाने की कोशिश; इस तरह बची जान!

Bhagalpur Mob Lynching Case: बिहार के भागलपुर में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर फारूक शेख की मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई. दक्षिणपंथी संगठनों ने बांग्लादेशी होने के शक में भीड़ ने बेरहमी से पिटाई की और फिर जिंदा जलाने की कोशिश की. इस घटना को याद कर पीड़ित फारूक शेख सिहर उठते हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 06, 2026, 05:49 PM IST

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Bihar Mob Lynching Case: भारत के कई राज्यों में हालिया दिनों बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों पर हिंदूवादी संगठनों ने 'बांग्लादेशी' होने के शक में निशाना बनाया गया. हिंदूवादी संगठन ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या का बदला लेने के लिए कई जगह पर मुसलमानों पर जानलेवा हमले किए गए. इसी तरह का एक दिल दहला देने वाली घटना पश्चिम बंगाल के प्रवासी मौजदूर के साथ हुई, जहां हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या बदला लेने के लिए एक शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश की. 

मिली जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर को बांग्लादेशी होने के शक में जिंदा जलाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि भीड़ ने बांग्लादेशी बताकर मजदूर की बेरहमी से पिटाई की. इतना ही नहीं आरोपियों ने पीड़ित पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की. इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. इस घटना ने पूरे देश में कानून व्यवस्था और मुसलमानों की सुरक्षा, विशेष रूप से बांग्ला भाषी मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

इस घटना के शिकार मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले हैं. पीड़ित की पहचान फारूक शेख के रूप में हुई है, जो मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलगाछी इलाके में रहते हैं. बताया जा रहा है कि पीड़ित फारूक शेख रोजी-रोटी के लिए बिहार फेरी करने गए थे. बांग्ला बोलने और समुदाय विशेष से ताल्लुक होने की वजह से हिंदूवादी संगठन भड़क गए और उनपर जानलेवा हमला कर दिया. 

आरोप है कि बिहार के भागलपुर में फेरी करते समय कुछ शरारती तत्वों ने फारूक शेख का रास्ता रोक लिया. इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई और बांग्लादेशी होने के शक में उनके साथ जमकर मारपीट की गई. यहीं नहीं, आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश भी की और उनके शरीर पर पेट्रोल डाल दिया.

हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय नौजवानों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और फारूक शेख की जान बचाई. इसके बाद वह किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर लौटने में कामयाब रहे. घटना के बाद फारूक शेख बुरी तरह सहमे हुए हैं. उनके चेहरे पर अब भी डर और दहशत साफ नजर आती है. बताया गया है कि वह करीब एक हफ्ते पहले ही घर लौट आए थे, लेकिन अब तक उस खौफनाक घटना के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.

फारूक शेख ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया, "उस दिन मैं फेरी करने निकला था. सामान बेचकर वापस आ रहा था तभी कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया. मुझे लगा कि शायद वे मुझसे सामान खरीदेंगे." उन्होंने पूछा कि "तुम कहां के हो. इससे पहले कि मैं कुछ बता पाता, वे कहने लगे कि तुम बांग्लादेशी हो. सिर्फ इसलिए कि मैं बांग्ला बोलता हूं, उन्होंने मुझे बांग्लादेशी बता दिया."

पीड़ित फारूक शेख ने बताया कि आरोपियों ने आरोपियों ने धमकी दी कि तुम्हें जिंदा जला देंगे. इसके बाद उन लोगों ने मेरे शरीर पर पेट्रोल डाल दिया. इस घटना को यादकर फारूक शेख सिहर उठे. उन्होंने कहा कि वहां मौजूद कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवानों ने समय पर पहुंचकर उनकी जान बचाई. आरोपी लगातार धमकी दे रहे थे कि हिंदुओं की साथ बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का बदला लेंगे. 

यह भी पढ़ें: Mohammed Shami : क्रिकेटर मोहम्मद शमी की नागरिकता पर भी सवाल; SIR फॉर्म की खामी पर किये गए तलब!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

West Bengal newsBhagalpur Mob Lynching Casemuslim news

