1989 भागलपुर दंगा: धमकियों से डरे गवाह राशिद और खलील! सभी आरोपी हुए बरी

Bhagalpur News: भागलपुर के 1989 के भटोरा मोहल्ला दंगे के एक मामले में अदालत ने हाल ही में सभी नामजद आरोपियों को बरी कर दिया है. यह फैसला दो ज़िंदा गवाहों राशिद और खलील के जरिए अदालत में प्रभावी ढंग से गवाही नहीं देने के बाद आया है. सूत्रों के अनुसार, गवाहों ने डर और दहशत की वजह से अपने पिछले बयानों को पलट दिया, जिसका फायदा उठाकर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया.

दंगों के थे तीन गवाह

सूत्रों का कहना है कि इस दंगा मामले में कुल तीन गवाह थे, जिनमें से एक की मौत हो चुका है जबकि दो गवाह जिंदगा हैं. जब इन गवाहों को अदालत से नोटिस मिला, तो मोहल्ले के लोगों ने आपस में सलाह-मशविरा किया और एक रणनीति बनाई गई. इसी सलाह-मशविरे की वजह से यह फैसला लिया गया कि हम लोगों को यहीं रहना है और जो होना था, वह दोबारा नहीं होना चाहिए.

क्या धमकाया गया आरोपियों को?

इसी रणनीति के तहत गवाहों ने अदालत में अपने बयानों में नरमी बरती, जिसके आधार पर अदालत ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर सभी नामजद आरोपियों को बरी कर दिया. सूत्रों के मुताबिक, दोनों ज़िंदा गवाहों को अदालत में पेश होने से पहले धमकाया गया और 1989 जैसा हश्र करने की वॉर्निंग दी गई.

माना जा रहा है कि यही वजह थी कि राशिद और खलील डर के मारे अदालत में सच बोलने से बचते रहे और अपने बयान से पलट गए. हालांकि, दोनों ने इस बारे में कोई जानकारी देने से मना किया है. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी स्थिति न्याय के लिए एक बड़ी बाधा है और पीड़ितों के लिए पूरी तरह से अन्याय है.

फिर से गवाही देने को तैयार गवाह

मामला पेश आने के बाद जमीयत उलेमा भागलपुर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. जमीयत के महासचिव मौलाना असजद नाजरी नजर ने इंकलाब को बताया कि दोनों जिंदा गवाह फिर से गवाही देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें पूरी सुरक्षा और कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए.

उन्होंने कहा कि यह केवल दो व्यक्तियों का मामला नहीं है, बल्कि पूरी न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता का सवाल है. अगर गवाहों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तो न्याय कैसे संभव होगा? मौलाना असजद नाजरी ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से दोनों गवाहों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है ताकि वे अदालत में स्वतंत्र और निडर होकर सच कह सकें.