Bhagwat का बयान दूसरे मज़ाहिब की तौहीन: AIIA चीफ मौलाना साजिद का बड़ा बयान

RSS Chief Mohan Bhagwat: ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह देश के दूसरे मज़ाहिब (धर्मों) की तौहीन है.

क्या बोले मौलाना साजिद?

मौलाना साजिद राशिदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत गीता या कुरान से नहीं बल्कि संविधान से चलता है. उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि यह देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, न कि गीता या कुरान से. इसलिए मोहन भागवत बार-बार यह कहना कि यह एक हिंदू राष्ट्र है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा, देश के दूसरे मज़ाहिब की तौहीन है.

यूसीसी पर भी आपत्ति

राशिदी ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) लागू करने के ख्याल की भी पुरज़ोर मुखालिफत की है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम, सिख और बौद्ध मज़हब के अपने खुद के कानून खत्म करना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा.

मौलाना राशिद ने आगे कहा कि वह (मोहन भागवत) कभी-कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करते हैं. अगर कॉमन सिविल कोड सिर्फ इसलिए है कि कानून सबके लिए बराबर हो, तो कानून पहले से ही बराबर है... लेकिन अगर आप मुसलमानों, सिखों और बौद्धों के पर्सनल लॉ को खत्म करना चाहते हैं, तो हम ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल नहीं कर सकते. हम इसकी मज़म्मत करते हैं.

मोहन भागवत ने क्या कहा था?

इससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि भारत अखंड है और उसकी एकता पूर्वजों, तहज़ीब और मातृभूमि पर आधारित है. भागवत ने कहा था, "भारत अखंड है; यह ज़िंदगी का एक फैक्ट है. हमारे पूर्वज, संस्कृति और मातृभूमि हमें जोड़ते हैं. अखंड भारत सिर्फ राजनीति का मौज़ू नहीं है बल्कि यह जनता की चेतना की एकता का प्रतीक है. जब यह भावना जागृत होगी तो सब शांति और समृद्धि से रहेंगे."

हिंदू राष्ट्र में मिलेगा सभी को न्याय

भागवत ने यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्र का शासन या सत्ता से कोई संबंध नहीं है और इसमें सभी को न्याय मिलेगा, बिना किसी भेदभाव के. उन्होंने कहा कि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सवाल उठते हैं, हम राष्ट्र का अनुवाद नेशन करते हैं, जबकि यह पश्चिमी अवधारणा है, जिसमें स्टेट को भी जोड़ दिया जाता है.

हमारे यहां राष्ट्र का अर्थ हमेशा से मौजूद रहा है. हम हमेशा आज़ाद नहीं थे, लेकिन राष्ट्र हमेशा था. हिंदू राष्ट्र का सत्ता या शासन से कोई लेना-देना नहीं है. इसमें सभी के लिए बिना भेदभाव न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.