'बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी, मैं किसी से डरने वाला नहीं', हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान

Humayun Kabir on Murshidabad Babri Masjid: हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाना उनका अधिकार है और वे किसी भी दबाव से डरेंगे नहीं. उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मस्जिद के निर्माण पर रोक नहीं लगाता है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 12:49 PM IST

'बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी, मैं किसी से डरने वाला नहीं', हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान

Murshidabad News: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है. इस बीच, TMC से निकाले गए भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि उनकी नई बनी जनता उन्नयन पार्टी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. एक इंटरव्यू में हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद को लेकर एक बड़ा दावा किया है. एक इंटरव्यू के दौरान हुमायूं कबीर से पूछा गया कि लोग बाबरी मस्जिद के खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वे किसी दबाव में थे, या वे भी सांप्रदायिक थे?

इस सवाल का जवाब देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा, "कुछ लोगों ने तो 33 साल पहले ही विवादित ढांचे को तोड़ दिया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि किसी जमीन पर मस्जिद नहीं बनेगी. कोर्ट ने मस्जिद को दूसरी जगह बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन भी दे दी है, लेकिन वहां पर मुसलमानों की ज्यादा आबादी नहीं है, इसलिए वहां पर मस्जिद नहीं बन पाई."

उन्होंने आगे कहा, "पश्चिम बंगाल में 37 फीसद, जबकि मुर्शिदाबाद में 72 फीसद आबादी है, ऐसे में यहां पर बाबरी मस्जिद बनने से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मस्जिद बनाना मेरा हक है. अपने बच्चे का कोई क्या नाम रखे, उससे दूसरे को क्या तकलीफ होनी चाहिए? कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भड़काने वाली कोई चीज नहीं है. किसी को डराना नहीं चाहिए. मैं भी इससे डरने वाला नहीं हूं."

बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर का बड़ा दावा
इस दौरान एक पत्रकार ने पूछा, "मस्जिद बनाने की क्या योजनाएं हैं? भविष्य के लिए क्या विजन है?" जवाब में हुमायूं कबीर ने कहा, "मैंने एक कंपनी को मस्जिद बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी है. मस्जिद के स्ट्रक्चर और सरकारी मंजूरी लेने सहित सभी पहलुओं पर काम चल रहा है. इसमें लगभग एक महीना लगेगा. मैं यह पक्का करने की कोशिश कर रहा हूं कि 15 फरवरी से पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए."

मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद
गौरतलब है कि 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई. इस कार्यक्रम का नेतृत्व हुमायूं कबीर ने किया था, जिन्हें बाद में तृणमूल कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया. नींव रखे जाने की खबर जल्द ही राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गई. एक तरफ, इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तौर पर देखा गया, वहीं दूसरी तरफ, कुछ संगठनों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया. इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी.

