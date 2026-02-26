Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3123785
Zee SalaamIndian Muslimभोजशाला केस में नया मोड़; मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे और उसकी भूमिका पर उठाया बड़ा सवाल?

भोजशाला केस में नया मोड़; मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे और उसकी भूमिका पर उठाया बड़ा सवाल?

Bhojshala Kamal Maula Mosque: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेश ASI सर्वे रिपोर्ट के बाद एक बार फिर भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद तूल पकड़ने लगा है. मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए अनधिकृत चीजें शामिल करने का आरोप लगाया, जबकि याचिकाकर्ता पक्ष ने इसे मंदिर होने के दावे के समर्थन में अहम बताया. 

 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:52 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Bhojshala Temple-Kamal Maula Mosque Dispute: मध्य प्रदेश की कमाल मौला मस्जिद-वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बीते दिनों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से पेश की गई सर्वे रिपोर्ट के बाद भोजशाला को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. रिपोर्ट को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से अलग-अलग दावे किये जा रहे हैं. ASI रिपोर्ट पर हाई कोर्ट की बेंच ने सभी पक्षों से आपत्ति दायर करने के आदेश दिए हैं. 

कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम समाज की ओर से जहां आपत्ति दर्ज कराने की बात कही गई है, वहीं याचिकाकर्ता पक्ष ने इसे हिंदू समुदाय के पक्ष में अहम बताया है. कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने कहा कि ASI की रिपोर्ट किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है. उन्होंने कहा कि इतिहास पहले ही दर्ज किया जा चुका है. 

मुस्लिम पक्ष ने ASI पर लगाए गंभीर आरोप
अब्दुल समद के मुताबिक, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के तहत जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर को स्मारक (मोन्यूमेंट) बताया गया है, वह 1300 ईस्वी के समय बनाया गया था और इसे किसी अन्य बिल्डिंग के मटेरियल से तैयार किया गया था. उन्होंने कहा कि ASI की सर्वे रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं, वे उसी इतिहास से मेल खाती हैं और वे उसी आधार को आगे रखेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Rampur: मस्जिद की मीनार पर बवाल; मुस्लिम समाज ने खुद ही चलाया हथौड़ा!

अब्दुल समद ने कहा कि वे कोर्ट के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे. उन्होंने बताया कि उनकी ओर से शुरू से ही आपत्ति ली जाती रही है. साल 2003 में भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी. गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो चीजें पीछे के रास्ते से अनधिकृत तरीके से स्मारक में रखी गई थीं, उन्हें सर्वे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन ASI ने सर्वे में उन्हें भी शामिल किया है. 

कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने कहा कि वे समय-समय पर इसका विरोध करते आए हैं और अब कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि अदालत ने उन्हें समय दिया है और तय समय सीमा के भीतर वे अपनी आपत्तियां कोर्ट में पेश करेंगे.

'राजा भोज ने बनवाई थी भोजशाला'
वहीं, भोजशाला मामले में में याचिकाकर्ता और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष गोयल ने कहा कि हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर हिंदू समुदाय में खुशी का माहौल है. उन्होंने दावा किया कि सर्वे से यह स्पष्ट हो गया है कि भोजशाला राजा भोज के जरिये बनवाई गई थी और यह स्ट्रक्चर परमार काल का है

आशीष गोयल ने कहा कि सर्वे के दौरान कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि यह हिंदुओं का मंदिर है. उन्होंने दावा किया कि यहां से देवी-देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं और अंदर भी मंदिर होने के प्रमाण मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही भोजशाला हिंदुओं को मिलेगी, यहां हिंदू समुदाय का आधिपत्य होगा और मां वाग्देवी की दोबारा स्थापना की जाएगी.

यह भी पढ़ें: बाबरी के बाद कमाल मौला मस्जिद पर मंडराया खतरा; ASI ने मंदिर होने के दिए खास संकेत!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

mp newsbhojshala caseKamal Maula Mosque Newsmuslim news

Trending news

Telangana NEWS
नित्यकर्म करने मंदिर गया था 'जुबैर'; नमाज़ पढ़ने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर की गई पिटाई!
Assam news
मुस्लिम विरोधी बयानों पर फंसे हिमंता बिस्वा सरमा; SC ने छोड़ा हाईकोर्ट ने पकड़ा!
muslim world news
शेख हसीना की भांजी के खिलाफ बांग्लादेश कोर्ट का बड़ा फैसला; ब्रिटेन में रहना मुश्किल
muslim news
'युद्ध अपराधी से गले मिल रहे हैं, PM मोदी...' इजरायल दौरे को लेकर महबूबा का हमला
Maharashtra news
रमजान में फलों पर जहर लगाकर बेचने की वीडियो वायरल, पुलिस ने मनोज और राहुल को दबोचा
muslim news
लाल किला ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, जम्मू-कश्मीर से दो और आरोपी गिरफ्तार
Maharashtra news
मालेगांव में सरकारी कार्यालय में नमाज पढ़ने पर 7 लोगों पर FIR
muslim news
वसीम रिजवी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका; संयुक्त वक्फ बोर्ड की मांग खारिज
haridwar news
नफरत के ज्वालामुखी पर उत्तराखंड; मुसलमान हो बोलकर फेरीवाले को भद्दी-भद्दी गालियां
muslim news
देवा शरीफ दरगाह की होली पर संकट; सौ साल पुरानी गंगा-जमुनी परंपरा ठहराव के मोड़ पर