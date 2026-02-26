भोजशाला केस में नया मोड़; मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे और उसकी भूमिका पर उठाया बड़ा सवाल?

Bhojshala Temple-Kamal Maula Mosque Dispute: मध्य प्रदेश की कमाल मौला मस्जिद-वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बीते दिनों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से पेश की गई सर्वे रिपोर्ट के बाद भोजशाला को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. रिपोर्ट को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से अलग-अलग दावे किये जा रहे हैं. ASI रिपोर्ट पर हाई कोर्ट की बेंच ने सभी पक्षों से आपत्ति दायर करने के आदेश दिए हैं.

कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम समाज की ओर से जहां आपत्ति दर्ज कराने की बात कही गई है, वहीं याचिकाकर्ता पक्ष ने इसे हिंदू समुदाय के पक्ष में अहम बताया है. कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने कहा कि ASI की रिपोर्ट किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है. उन्होंने कहा कि इतिहास पहले ही दर्ज किया जा चुका है.

मुस्लिम पक्ष ने ASI पर लगाए गंभीर आरोप

अब्दुल समद के मुताबिक, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के तहत जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर को स्मारक (मोन्यूमेंट) बताया गया है, वह 1300 ईस्वी के समय बनाया गया था और इसे किसी अन्य बिल्डिंग के मटेरियल से तैयार किया गया था. उन्होंने कहा कि ASI की सर्वे रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं, वे उसी इतिहास से मेल खाती हैं और वे उसी आधार को आगे रखेंगे.

अब्दुल समद ने कहा कि वे कोर्ट के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे. उन्होंने बताया कि उनकी ओर से शुरू से ही आपत्ति ली जाती रही है. साल 2003 में भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी. गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो चीजें पीछे के रास्ते से अनधिकृत तरीके से स्मारक में रखी गई थीं, उन्हें सर्वे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन ASI ने सर्वे में उन्हें भी शामिल किया है.

कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने कहा कि वे समय-समय पर इसका विरोध करते आए हैं और अब कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि अदालत ने उन्हें समय दिया है और तय समय सीमा के भीतर वे अपनी आपत्तियां कोर्ट में पेश करेंगे.

'राजा भोज ने बनवाई थी भोजशाला'

वहीं, भोजशाला मामले में में याचिकाकर्ता और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष गोयल ने कहा कि हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर हिंदू समुदाय में खुशी का माहौल है. उन्होंने दावा किया कि सर्वे से यह स्पष्ट हो गया है कि भोजशाला राजा भोज के जरिये बनवाई गई थी और यह स्ट्रक्चर परमार काल का है

आशीष गोयल ने कहा कि सर्वे के दौरान कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि यह हिंदुओं का मंदिर है. उन्होंने दावा किया कि यहां से देवी-देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं और अंदर भी मंदिर होने के प्रमाण मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही भोजशाला हिंदुओं को मिलेगी, यहां हिंदू समुदाय का आधिपत्य होगा और मां वाग्देवी की दोबारा स्थापना की जाएगी.

