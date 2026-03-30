भोजशाला विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; असंतुष्ट मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Bhojshala Controversy: सदियों पुरानी पहचान और धार्मिक आस्था से जुड़ा भोजशाला परिसर एक बार फिर कानूनी दांव पेंच का केंद्र बना हुआ है. इस मामले में पर आगामी 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी, और उससे पहले बीते दिनों हाईकोर्ट के जजों ने परिसरा का निरीक्षण किया था. वहीं, ऐतिहासिक कमाल मौला मस्जिद से जुड़े पक्ष का कहना है कि बिना सभी पहलुओं को ठीक से सुने फैसले की ओर बढ़ना इंसाफ के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है. इसी कड़ी में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष याचिका दायर की है. यह चुनौती 16 मार्च को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी के जरिये पारित आदेश के खिलाफ है, जिसमें 2 अप्रैल को अगली सुनवाई तय करते हुए जजों ने खुद भोजशाला परिसर का निरीक्षण करने का फैसला लिया था.

दरअसल, यह पूरा विवाद धार स्थित 11वीं सदी के इस ऐतिहासिक स्मारक के धार्मिक स्वरूप को लेकर है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में है. एक ओर हिंदू पक्ष इसे देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित मंदिर मानता है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है. मामले की शुरुआत उस रिट याचिका से हुई थी, जिसे "हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस" ने दायर किया था. इसमें भोजशाला को हिंदू मंदिर के रूप में मान्यता देने की मांग की गई. इसी याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 2022 में ASI को साइट का सर्वे करने का निर्देश दिया था.

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को खोलने (अनसील करने) की इजाजत दी और सभी पक्षों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का मौका भी दिया था. साथ ही हाईकोर्ट से इस मामले की फाइनल हियरिंग जल्द पूरी करने का आग्रह किया गया था. मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि 2 अप्रैल की निर्धारित सुनवाई से पहले 1 अप्रैल को उनकी आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए. उनका तर्क है कि बिना पूरी दलीलें सुने मामले को आगे बढ़ाना न्यायसंगत नहीं होगा.

लाइव लॉ ने सोसायटी के अध्यक्ष अब्दुल समद के हवाले से बताया कि 11 मार्च को ASI के जरिये किए गए सर्वे की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी, लेकिन 16 मार्च की सुनवाई में इस पर न चर्चा हुई और न ही कोई स्पष्ट आदेश दिया गया. इसे लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई है. इसके अलावा सोसायटी ने "हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस" की याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सुनवाई के योग्य ही नहीं है, फिर भी इस पर लगातार कार्यवाही हो रही है.

इस पूरे मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को होगी, जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच इस पर विचार करेगी. ऐसे में अब सभी की नजरें सर्वोच्च अदालत के रुख पर टिकी हैं, जो इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को नई दिशा दे सकता है.

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