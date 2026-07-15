/भोजशाला विवाद में हिंदू फरीक की एक और डिमांड, नमाज को परिसर से 300 मीटर दूर कराने की मांग

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Bhojshala Kamal Maula Mosque Case: मध्य प्रदेश के धार में मौजूद तारीखी भोजशाला-कमाल मौला परिसर को लेकर चल रहा तनाजा एक बार फिर सुर्खियों में है. जहां एक तरफ कुछ हिंदू तंजीमों की ओर से परिसर के 300 मीटर के दायरे से बाहर नमाज की इंतजाम कराने की मांग की गई है, वहीं मुस्लिम फरीक ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ अबूरी राहत दी है. ऐसे में मामले की पूरी सुनवाई अभी बाकी है.
भोजशाला परिसर के दायरे से बाहर अदा की जाए नमाज
भोजशाला मुक्ति यज्ञ के कन्वीनर गोपाल शर्मा ने बुधवार (15 जुलाई) को जिला इंतजामिया से ऐसी मांग की कि जिससे मुस्लिम समाज के लोगों में बेचैनी फैल गई है. गोपाल शर्मा ने हुकूमत से मांग की कि भोजशाला परिसर के 300 मीटर के दायरे से बाहर नमाज अदा करने की इंतजाम किया जाए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म (Interim Order) का ख़ैर मकदम करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 15 मई के हुक्म को ही असरदार तरीके से दोहराया है.
गोपाल शर्मा के मुताबिक, भोजशाला परिसर का मतलब सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ 300 मीटर का पूरा इलाका है. उन्होंने कहा कि इस दायरे से बाहर कहीं भी नमाज अदा की जा सकती है. शर्मा ने यह भी कहा कि एक मुकर्ररा मुकाम पर पहले से नमाज अदा की जा रही थी और इसके बाद बार-बार नए जगह की मांग करना मुमकिन नहीं है.
हिंदू फरीक ने किया ये दावा
भोजशाला मुक्ति यज्ञ के कन्वीनर ने पुराने वाकये का जिक्र करते हुए दावा किया कि साल 1935 में भोजशाला परिसर के अंदर नमाज अदा की जाती थी, जिसे 1938 में उस वक्त की हुकूमत ने रोक दिया था, इसके बाद 1942 में नमाज के लिए अलग जगह दी गई थी.
शर्मा ने कहा कि धार रियासत के उस समय की हुकूमत ने नमाज के लिए बख्तावर रोड पर मस्जिद बनाने के लिए जगह दी थी, जिसे आज रहमत मस्जिद के नाम से जाना जाता है. उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए 300 मीटर के दायरे से बाहर नमाज अदा करने का इंतजाम कराया जाए. उन्होंने कहा कि उन्हें नमाज अदा करने से ऐतराज नहीं है, लेकिन बार-बार भोजशाला में आकर नमाज पढ़ना और फिर उसी के नाम पर दूसरी जगह मांगना गलत है.
"सुप्रीम कोर्ट का फैसला अबूरी है हतमी नहीं"
वहीं, कमाल मौला मस्जिद नमाज इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जुल्फिकार पठान ने गोपाल शर्मा के बयान पर अपनी राय का इजहार किया. जुल्फिकार पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हतमी फैसला नहीं सुनाया है. अदालत ने सिर्फ अबूरी राहत दी है और तीन हफ्ते बाद मामले की दोबारा सुनवाई होगी.
जुल्फिकार पठान ने कहा कि सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की इज्जत करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रहमत मस्जिद या दीगर मस्जिदों की बात करें तो हर इलाके में मस्जिद मौजूद है, जहां पांच वक्त की नमाज अदा की जाती है. लेकिन कमाल मौला मस्जिद जुमे की नमाज के लिए अहम जगह है, जहां लोग जुमे की नमाज अदा करते रहे हैं.
SC ने मरकजी और रियासती हुकूमत से मांगा जवाब
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद मामले में मरकजी और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया था. मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 11वीं सदी के इस विवादित परिसर को देवी सरस्वती को वक्फ किया गया मंदिर बताया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगा. आरजी इंतज़ाम के तौर पर अदालत ने कहा कि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच मुस्लिम समुदाय के लिए परिसर से सटे खुली जगह पर नमाज अदा करने के लिए इंतजाम किया जा सकता है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को हुक्म दिया कि अदालत की इजाजत के बिना विवादित परिसर में किसी भी तरह का ढांचागत बदलाव नहीं किया जाए. मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.