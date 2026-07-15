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भोजशाला विवाद में हिंदू फरीक की एक और डिमांड, नमाज को परिसर से 300 मीटर दूर कराने की मांग

Hindu Side on Bhojshala Case: मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू तंजीमों की मांगे बढ़ती जा रही है. भोजशाला मुक्ति यज्ञ तंजीम ने अब मांग की है कि मुसलमानों को परिसर के दायर से बाहर 300 मीटर दूर नमाज अदा करने का हुक्म दिया जाए. दूसरी मुस्लिम फरीक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अबूरी है, हतमी नहीं है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 15, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:35 PM IST
भोजशाला विवाद में हिंदू फरीक की एक और डिमांड, नमाज को परिसर से 300 मीटर दूर कराने की मांग
Image Credit: भोजशाल कमाल मौला मस्जिद मामले में हिंदू फरीक की बड़ी मांग (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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