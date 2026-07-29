/भोजशाला केस: जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक जगह पर क्या होगा फैसला? मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर SC में सुनवाई कल

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Bhojshala Kamal Maula Mosque Case: मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला-कमाल मौला परिसर को लेकर जारी कानूनी जद्दोजहद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. इस बार मुस्लिम फरीक ने अदालत से फौरन दखल देने की लगाई है. मुस्लिम फरीक ने कहा कि जुमे की नमाज के लिए जो मुतबादिल जगह तय की गई है, वह विवादित परिसर से काफी दूर है. इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने संजीदगी दिखाते हुए दोनों फरीकों की दलीलें सुनीं और अब मामले की सुनवाई गुरुवार (30 जुलाई) को होगी.
इससे पहले चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने मुस्लिम फरीक की ओर से सीनियर वकील हुजैफा अहमदी पेश हुए. उन्होंने कहा कि अदालत के पहले दिए गए अंतरिम हुक्म की सही तरह तामील नहीं की गई. उन्होंने अदालत को बताया कि जिला इंतजामिया ने जिस जगह को नमाज के लिए तय किया है, वह भोजशाला परिसर से लगभग 1.3 किलोमीटर दूर है. उनका कहना था कि कलेक्टर ने बाकायदा हुक्म जारी कर यह भी कहा है कि नमाज के लिए सिर्फ वही जगह दी जाएगी.
मुस्लिम फरीक को जमीन से क्यों है ऐतराज?
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि मुतबादिल जगह का पूरा ब्यौरा अभी तक सीनियर वकील हुजैफा अहमदी को क्यों नहीं दिया गया. अदालत ने कहा कि जब दूसरी जगह तय की गई है तो उसकी जानकारी मुस्लिम फरीक को भी दी जानी चाहिए.
इस पर तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि दोबारा बातचीत के बाद एक और मुतबादिल जगह की पहचान की गई है. हालांकि, मुस्लिम फरीक ने इस पर भी एतराज जताया. हुजैफा अहमदी ने कहा कि नई जगह पहले से भी ज्यादा दूर है और वह एक शराब बनाने वाले कारखाने के इलाके में आती है. उन्होंने अदालत से कहा कि भोजशाला के पास एक दरगाह मौजूद है और उसके सामने खुली जमीन भी है, जिसे जुमे की नमाज के लिए दिया जा सकता है.
30 जुलाई को SC की सुनवाई पर टिकी निगाहें
मुस्लिम फरीक ने यह भी कहा कि किसी एक बिरादरी को दूसरी बिरादरी की ओर से दबाव में नहीं रखा जाना चाहिए. अदालत ने दोनों फरीकों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले की विस्तृत सुनवाई गुरुवार के लिए तय कर दी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हुकूमत, हिंदू फरीकों और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को नोटिस जारी किया था. यह नोटिस मुस्लिम फरीकों की उन अपीलों पर जारी किया गया था, जिनमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें धार जिले के 11वीं सदी के भोजशाला-कमाल मौला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर माना गया था.
"SC का जुमे की नमाज के लिए परिसर के आसपास जगह देने की हुक्म"
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और साल 2003 में ASI के उस निजाम को दोबारा लागू करने से इंकार कर दिया था, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को परिसर में जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत थी. इसके बजाय अदालत ने अंतरिम इंतजाम के तौर पर कहा था कि आखिरी फैसला आने तक मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच नमाज अदा करने के लिए परिसर के पास अलग खुली जगह मुहैया कराई जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि उसकी इजाजत के बिना ASI विवादित परिसर में किसी तरह का ढांचागत बदलाव नहीं करेगा. भोजशाला-कमाल मौला विवाद में मुस्लिम पक्ष की ओर से कई अपीलें दाख़िल की गई हैं. इनमें मस्जिद के देखरेख करने वाले काजी मोइनुद्दीन भी शामिल हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
भोजशाल पर एमपी हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश
इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 मई को अपने फैसले में कहा था कि विवादित भोजशाला-कमाल मौला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर है. अदालत ने 7 अप्रैल 2003 के AIS के उस हुक्म को भी रद्द कर दिया था, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को वहां जुमे की नमाज की इजाजत दी गई थी. साथ ही हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में इसे वाग्देवी सरस्वती मंदिर तस्लीम किया है.
हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि मुस्लिम समुदाय चाहे तो जिले में मस्जिद की तामीर के लिए अलग जमीन मुख्तस कराने के लिए रियासती हुकूमत से राब्ता कर सकता है. साथ ही अदालत ने यह भी माना था कि भोजशाला परिसर, जो साल 1958 के दी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत संरक्षित स्मारक है, उसके मैनेजमेंट और देखरेख का फैसला मरकजी हुकूमत और ASI कर सकते हैं.