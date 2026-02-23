भोजशाला विवाद में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश; ASI रिपोर्ट पर दो हफ्ते में सभी पक्षों से मांगा जवाब

Bhojshala Mosque Controversy: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में सोमवार (23 फरवी) को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने सभी पक्षकारों को एएसआई (ASI) की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां, राय, सुझाव और सिफारिशें पेश करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी है.

भोजशाला परिसर को हिंदू पक्ष वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर मानता है और इसको लेकर आए दिन हंगामा भी करता है. इसके उलट मुस्लिम पक्ष इसे 11वीं सदी का कमाल मौला मस्जिद परिसर बताता है. यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के जरिये संरक्षित स्मारक है. इससे पहले शीर्ष अदालत यानी सु्प्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि विवादित परिसर से जुड़ी ASI की सीलबंद वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट खोली जाए.

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया कि रिपोर्ट पहले ही खोली जा चुकी है और इसकी प्रतियां संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध करा दी गई हैं. अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि अब तक किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां, अभिमत, सुझाव या सिफारिशें अदालत के सामने पेश नहीं की हैं. इसी आधार पर अदालत ने पक्षकारों को दो सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च तय की है.

याचिकाकर्ता संगठन 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' के वकील विनय जोशी ने बताया कि ASI ने विवादित परिसर में 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के बाद 10 खंडों में 2,000 से अधिक पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है. उनके मुताबिक इस रिपोर्ट में परिसर में मिले सिक्कों, सनातन धर्म से जुड़े प्रतीकों और देवी-देवताओं की मूर्तियों सहित अलग-अलग तथ्यों का विवरण शामिल है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि परिसर की प्रकृति का अंतिम निर्धारण अदालत के फैसले से ही होगा.

दूसरी ओर, विवादित परिसर की कमाल मौला मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने वाले तीन लोगों ने 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' के जरिये दायर मुकदमे में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है. उनके वकील अशहर वारसी ने कहा कि यह मुकदमा विवादित परिसर के तथ्यों से जुड़ा है और इन तथ्यों की सत्यता तय करने के लिए पहले दीवानी न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए. उनके मुताबिक, इस स्थिति में मामला फिलहाल हाई कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है.

धार के इस ऐतिहासिक परिसर को लेकर विवाद शुरू होने के बाद एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश जारी किया था. इस आदेश के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में हिंदू समुदाय को हर मंगलवार परिसर में पूजा की इजाजत है, जबकि मुस्लिम समुदाय को प्रत्येक शुक्रवार वहां जुमे नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है. मंगलवार के दिन हिंदू समुदाय सुबह से शाम तक पूजा कर सकता है, जबकि मुस्लिम समुदाय दोपहर 1 से 3 बजे तक मस्जिद में इबादत कर सकता है.

