भोजशाला फैसले से कहीं खुशी कहीं गम; मुस्लिम पक्ष से हिंदू पैरोकार तक ने क्या कहा?

Bhojshala Verdict Today: धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला केस में शुक्रवार (15 मई) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट के इस फैसले से जहां बहुसंख्यक समुदाय खुश है, वहीं मुस्लिम समुदाय में मायूसी छाई है और कुछ लोग इसे बाबरी मस्जिद के फैसले से जोड़कर देख रहे हैं.

मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है. भोजशाला केस के फैसले पर धार शहर काजी वकार सादिक ने मायूसी का इजहार किया. उन्होंने कहा, "हम अपने खिलाफ दिए गए फैसले का रिव्यू करेंगे. हम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे."

"सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को करेगा सही"

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट एक संदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, "हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सही करेगा और इसे पलट देगा." उन्होंने आगे लिखा, "यह मामला बाबरी मस्जिद फैसले से काफी मिलता-जुलता है."

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हिंदू पक्ष के वकील ने कहा?

भोजशाला केस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इंदौर हाई कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है. विष्णु शंकर जैन ने कहा, "हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ASI के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को कुछ हद तक रद्द कर दिया है. इसके अलावा, कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया है और भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है."

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हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि "लंदन म्यूजियम में रखी मूर्ति को वापस लाने की हमारी मांग के बारे में कोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने का निर्देश दिया है." उन्होंने आगे कहा, "कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष भी सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए आजाद है. इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से मुस्लिम पक्ष को दूसरी ज़मीन देने पर विचार करने को कहा है."

विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया है और सरकार को साइट के मैनेजमेंट की देखरेख करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि "ASI का पिछला ऑर्डर, जिसमें नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था, पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है. अब से वहां सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही पूजा सकेंगे."

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला विवाद पर आए अदालत के फैसले के बाद मामले में कई अहम बिंदु सामने आए हैं, जिन्होंने इस पूरे विवाद की दिशा और व्यवस्था को स्पष्ट किया है. लंबे समय से चल रहे इस विवाद पर अदालत ने जो टिप्पणियां कीं और निर्देश दिए हैं, वे दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

अदालत ने अपने फैसले में यह माना है कि विवादित स्थल का मूल धार्मिक स्वरूप भोजशाला ही है और ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक यहां देवी का मंदिर मौजूद था. यह टिप्पणी मामले के धार्मिक और ऐतिहासिक पक्ष को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है.

इससे पहले साल 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) जरिये हिंदू मुस्लिम विवाद को सुलझाने के लिए अहम आदेश दिया था. इस आदेश को लेकर भी हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. ASI ने विवाद को खत्म करने के लिए साल 2003 में हिंदू समुदाय को सिर्फ मंगलवार को पूजा और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी. अदालत के नए आदेश से इस व्यवस्था को बदलते हुए हिंदू पक्ष को पूजा का विशेष अधिकार मिलने की बात सामने आई है. यानी हिंदू समुदाय को एक्सक्लूसिव राइट दिया है.

फैसले में यह भी कहा गया है कि इस पूरे जगह के ऑपरेशन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भारत सरकार और ASI तय करेंगे. वहीं, स्थल की निगरानी और संरक्षण का काम भी ASI के पास ही रहेगा, जो पूरी संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अदालत ने स्पष्ट किया है. इसमें कहा गया है कि स्मारक की सुरक्षा की जिम्मेदारी ASIके पास ही रहेगी, ताकि ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके.

मुस्लिम पक्ष के फैसले से भड़के कुलदीप तिवारी

हिंदू पक्ष की तरफ से पैरोकार कुलदीप तिवारी ने मुस्लिम पक्ष के उस बयान पर नाराजगी का इजहार किया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. धार शहर काजी वकार सादिक के बयान पर कुलदीप तिवारी ने कहा, "यह लोग ना देश की सरकार को मानते हैं और ना ही कोर्ट पर यकीन रखते हैं, ना ही देश की किसी एजेंसी पर विश्वास करते हैं, तो आखिर यह मानते किसको हैं."

कुलदीप तिवारी ने मुस्लिम पक्ष के फैसले पर भड़कते हुए कहा, " कोर्ट के रास्ते सबके लिए खुले है. वो लोग जानते हैं कि उनके तर्क कोर्ट में ठहरते ही नहीं हैं. इसलिए वो ऐसी बात करते है." उन्होंने आगे कहा, "वे भी इसी देश के निवासी हैं तो फैसला मानना पड़ेगा. जब सर्वे चल रहा था तब हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष वहां मौजूद था, उस समय आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई.

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