जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों में भर दिया था बारूद, अब उसी बरकतउल्ला का मिटेगा नाम? जानें पूरा मामला

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की प्रक्रिया तेज हो गई है. यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद ने संस्था का नाम बदलकर ‘वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी’ करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार समर बहादुर सिंह कहते हैं, "कल विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद की एक बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पेश किया गया. इस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया था कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 'वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी' कर दिया जाए. कार्यकारी परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. अब यह निर्णय अंतिम रूप ले चुका है. इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद मैं आगे की ज़रूरी कार्रवाई के संबंध में सरकार को औपचारिक रूप से पत्र लिखूंगा. एक बार जब प्रशासन अपनी मंज़ूरी दे देगा, तो अगला कदम एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करना होगा. यह अंतिम निर्णय सरकारी स्तर पर लिया जाएगा."

कौन थे बरकतउल्ला भोपाली

बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की चर्चा के बीच अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मौलाना बरकतउल्ला भोपाली कौन थे, जिनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था. आइए जानते हैं. दरअसल, मौलाना अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतउल्ला भोपाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन क्रांतिकारियों में शामिल थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए विदेशों में रहकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया. बरकतउल्ला भोपाली का जन्म साल 1854 में भोपाल में हुआ था. उन्होंने पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के साथ अंग्रेजी भाषा भी सीखी. शुरुआती दौर से ही वह ब्रिटिश शासन के विरोधी विचार रखते थे. आगे चलकर वे गदर पार्टी से जुड़े, जो विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा चलाया गया एक क्रांतिकारी संगठन था. इस संगठन का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना था.

काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का किया था गठन

बरकतउल्ला ने जापान, अमेरिका, जर्मनी और अफगानिस्तान समेत कई देशों में भारत की आजादी के समर्थन में अभियान चलाया. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया. इस सरकार में राजा महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति और बरकतउल्ला भोपाली को प्रधानमंत्री बनाया गया था. इस कदम को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की बड़ी कोशिश माना जाता है. इतना ही नहीं, बरकतउल्ला भोपाली ने रूस जाकर व्लादिमीर लेनिन से भी मुलाकात की थी और बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित हुए थे. उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के जरिए दुनिया भर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बुलंद की. उनके योगदान को सम्मान देते हुए साल 1988 में भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय रखा गया था. हालांकि अब विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से इसका नाम बदलकर ‘मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय’ करने का प्रस्ताव पास कर दिया है.