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ईद से पहले भोपाल नगर निगम का "तुगलकी फरमान"; सनातनी खुश, परेशान हुए मुसलमान!

Meat Shop Closed in Bhopal before Eid: रमजान के बीच ईद से पहले भोपाल में मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है. भोपाल नगर निगम के इस फैसले को कई लोग भेदभावपूर्ण बता रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा कदम बता रहा है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 19, 2026, 04:42 PM IST

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प्रतीकात्म एआई तस्वीर (फाइल फोटो)
प्रतीकात्म एआई तस्वीर (फाइल फोटो)

Bhopal News: भारत समेत दुनियाभर के मुसलमान रमजान की इबादत में मसरूफ हैं और आगामी 21 मार्च को ईद-उल-फित्र की तैयारियों में जुटे हैं. इसको लेकर बाजारों में खास रौनक देखी जा रही है. वहीं, ईद से ठीक पहले मध्य प्रदेश के भोपाल नगर निगम का एक आदेश चर्चा में हैं. इस आदेश की सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों पर यूजर्स तुगलकी फरमान बताकर विरोध कर रहे हैं. 

दरअसल, भोपाल नगर निगम ने आगामी हिंदू धार्मिक पर्वों के मद्देनजर मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. निगम के जरिये बुधवार (18 मार्च) 2026 को जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि चैती चांद के मौके पर शुक्रवार (20 मार्च 2026) को नगर निगम सीमा के भीतर सभी मांस विक्रय की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. 

गौरतलब है कि यह दिन ईद से एक दिन पहले पड़ रहा है, जिससे त्योहार की तैयारियों के बीच यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है. ईद-उल-फित्र का त्योहार पूरे देशभर में शुक्रवार (21 मार्च) को मनाया जाएगा. इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग लजीज सेवईंयों के साथ दूसरे पकवान बनाते हैं. इस फैसले से मुस्लिम समुदाय, विपक्षी दल समेत कई लोगों ने हैरानी जताई है. 

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चैती चांद सिंधी हिंदुओं के लिए नए चंद्र वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इसे विशेष धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है. बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इस दिन मांस बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया है. हालांकि, विपक्षी दलों के साथ अल्पसंख्यकों ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए नारजगी का इजहार किया है. 

निगम ने अपने आदेश में आगे बताया कि यह प्रतिबंध सिर्फ चैती चांद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य प्रमुख धार्मिक अवसरों पर भी लागू होगा. इनमें राम नवमी (शुक्रवार, 27 मार्च 2026), महावीर जयंती (मंगलवार, 31 मार्च 2026) और बुद्ध जयंती (शुक्रवार, 1 मई 2026) शामिल हैं. इन सभी तारीखों पर भोपाल नगर निगम क्षेत्र में मांस खरीद फरोख्त की सभी दुकानें बंद रहेंगी.

निगम ने इस आदेश के साथ सख्त चेतावनी भी जारी की है. नोटिस में कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स निर्धारित तारीखों पर मांस बेचते हुए पाया गया, तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी. निगम ने साफ किया कि ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संबंधित मांस विक्रेता की होगी.

जनसंपर्क शाखा के जरिये जारी आधिकारिक सूचना में यह भी दोहराया गया है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है और सभी नागरिकों व व्यापारियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है. 

इस फैसले के बाद जहां एक ओर धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर ईद से पहले मांस की दुकानों के बंद रहने से आम लोगों और व्यापारियों पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है. भोपाल के एक स्थानीय बीजेपी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह फैसला गलत है, और मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी है. उन्होंने कहा कि अगर एक समूह की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है तो फिर मुस्लिम समुदाय के भावनाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए और यही असली लोकतंत्र की पहचान है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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