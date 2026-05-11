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भोपाल में हिंदू संगठनों का कहर, मुस्लिम लड़के को पीटा, गोबर पोता फिर अर्धनग्न कर निकाला जुलूस

Hindu Groups Attack on Muslim Youth: मध्य प्रदेश के भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में एक होटल से मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की को बाहर निकालकर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया. इतना ही नहीं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लड़के के चेहरे पर कालिख और गोबर पोता, उसकी बेरहमी से पिटाई करते हुए शहर में जुलूस निकाला. हालांकि, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. 

|Last Updated: May 11, 2026, 10:48 PM IST

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भोपाल में हिंदू संगठनों का कहर, मुस्लिम लड़के को पीटा, गोबर पोता फिर अर्धनग्न कर निकाला जुलूस

Madhya Pradesh News Today: देश के कई राज्यों में लगातार मुस्लिम नौजवानों को प्रेम करने पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है. वह भी तब जब लड़की बहुसंख्यक समुदाय की और लड़का मुस्लिम समुदाय का हो तो उस पर "लव जिहाद" का आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जाता है. इसके उलट अगर मुस्लिम लड़की हो और लड़का बहुसंख्यक समुदाय का हो तो उसे प्रेम का नाम दिया जाता है. 

इसी तरह का नजारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिला. जब एक मुस्लिम लड़के और दूसरे समुदाय की लड़की को पकड़कर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा. इतना ही नहीं, हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम नौजवान की बेरहमी से पिटाई की, और उसके साथ बदसलूकी करते हुए अर्धनग्न कर सड़क पर घसीटा. इसक घटना की वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. 

दरअसल, यह पूरा मामला भोपाल के गोविंदपुरा इलाके की है. जब एक होटल से मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की को बाहर निकालकर हंगामा करने का मामला सामने आया है. हिंदूवादी संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम नौजवान से पूछताछ की, और जैसे ही उन्हें पता चला कि वह मुस्लिम समुदाय से है तो भड़क गए. 

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बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम नौजवान को पीटना शुरू कर दिया. उसके साथ गाली-गलौज और अपमानित करते हुए चेहरे पर गोबर और स्याही पोत दी. इतना ही नहीं उसे अर्धनग्न कर सड़क पर घसीटा और "जय श्रीराम" के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत फैल गई. हिंदूवादी संगठनों के आगे पुलिस भी मूक बनी रही, और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं. 

बताया जा रहा है कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गौतम नगर स्थित एक होटल में मुस्लिम लड़का अपनी हिंदू प्रेमिका के साथ ठहरा हुआ था. इसी दौरान हिंदूवादी संगठन के लोगों को इसकी सूचना मिली. इसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने दोनों को कमरे से जबरन बाहर निकाल लिया. बताया जा रहा है कि पीड़ित नौजवान जहांगीराबाद का रहने वाला है, जबकि हिंदू लड़की अयोध्या नगर की बताई जा रही है.

मौके पर मौजूद हिंदू संगठन के लोगों ने लड़के की जमकर पिटाई की. उसके चेहरे पर कालिख और गोबर पोत दिया. आरोप है कि लड़के को अर्धनग्न कर कपड़े फाड़ दिए और सड़क पर घसीटते हुए धर्मसूचक गाली दी. घटना के दौरान वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा, और आने जाने वाले लोग हिंदूवादी संगठनों का तांडव देखते रहे. 

पीड़ित मुस्लिम नौजवान की पहचान आरिफ खान के रूप में हुई है. हिंदूवादी संगठनों के आरोपों के उलट पुलिस का कहना है कि अभी तक लड़की को फंसाने या बहलाने-फुसलाने जैसी कोई बात जांच में सामने नहीं आई है. इस पूरे मामले में पीड़ित लड़की ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया है. वहीं, पुलिस के पास भी अब तक किसी पक्ष की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

गोविंदपुरा की सहायक पुलिस आयुक्त अदिति सक्सेना ने कहा कि पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है. अगर कोई पक्ष शिकायत करता है तो उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और पूरे मामले की पड़ताल जारी है.

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