VHP की शिकायत पर भोपाल की मस्जिद अवैध घोषित, अब बुलडोजर की आशंका

Bhopal News: बीजेपी शासित राज्यों में कथित अवैध मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों को लेकर विवाद चल रहा है. यह विवाद जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, अब पूरे देश में फैल गया है. हिंदू संगठनों ने मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और हर धार्मिक स्थल को शक की नजर से देख रहे हैं. इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आनंद नगर इलाके में जमीद मस्जिद को प्रशासन द्वारा अवैध ढांचा घोषित कर दिया है. प्रशासन के इस फैसले के इलाके में तनाव का माहौल हो गया है. यह कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद (VHP) की शिकायत के बाद हुई.

दरअसल, विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने आरोप लगाया था कि मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बना एक अवैध ढांचा है. स्थानीय मुस्लिम समुदाय इस फैसले से खुद को निशाना बनाया हुआ महसूस कर रहा है और इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बता रहा है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि भले ही मस्जिद अच्छी तरह से बनी हो, लेकिन उचित कानूनी दस्तावेज़ों की कमी के कारण इसे कानूनी नहीं माना जा सकता. अधिकारियों के अनुसार, लगभग एक साल पहले तहसीलदार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है और इसे हटाने का आदेश दिया गया था.

तहसीलदार के आदेश में यह भी कहा गया था कि अगर तय समय सीमा के भीतर ढांचा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा और इसका खर्च मस्जिद कमेटी से वसूला जाएगा. वहीं, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश समन्वयक जितेंद्र सिंह चौहान ने इस कार्रवाई को "जीत" बताया. उन्होंने दावा किया कि सरकारी ज़मीन पर एक माफिया द्वारा कब्ज़ा किया जा रहा था और उन्होंने इसके बारे में प्रशासन से शिकायत की थी. चौहान ने कहा कि हमने प्रशासन से कार्रवाई करने का अनुरोध किया था और उन्होंने ऐसा किया है. अभी भी एक और अवैध ढांचा मौजूद है और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए.

दूसरी ओर, स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि मस्जिद का किसी भी जमीन माफिया गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है. इलाके के निवासियों का आरोप है कि कुछ संगठनों की भाषा और बयान समाज में दुश्मनी और अविश्वास का माहौल बना रहे हैं. एक स्थानीय निवासी ने कहा, "पूजा स्थल को माफिया प्रोजेक्ट कहना हमारी मान्यताओं और आस्था का अपमान है. सवाल यह है कि सिर्फ मुस्लिम धार्मिक स्थलों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हम ऐसी कार्रवाई कहीं और होते नहीं देखते."

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्जिद कमेटी ने प्रशासन को 1976 के कुछ दस्तावेज सौंपे थे, जो कथित तौर पर एक स्थानीय पंचायत द्वारा जारी किए गए थे. हालांकि, जांच के बाद प्रशासन ने इन दस्तावेज़ों को खारिज कर दिया, क्योंकि वे जमीन के कानूनी मालिकाना हक को साबित करने के लिए अपर्याप्त थे. अधिकारियों ने कहा कि कागजात से मालिकाना हक साबित नहीं होता. मस्जिद कमेटी के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पूरी प्रक्रिया बेहद निराशाजनक रही है. उन्होंने कहा, "हमने अपने पास मौजूद सभी डॉक्यूमेंट्स पेश किए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था. ऐसा लगता है कि फैसला पहले ही हो चुका था."