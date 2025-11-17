अजमेर शरीफ दरगा पहुंचे बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बशीर अली, अच्छे भविष्य के लिए की दुआ

Big Boss contestant Baseer Ali: बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बशीर अली ख़्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत के लिए पहुंचे. जियारत के बाद उन्होंने मीडिया से बातचतीच की और बिग बॉस समेत अपने करियर से जुड़े सवालों का जवाब दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Big Boss contestant Baseer Ali: बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बशीर अली अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिरी दी. साथ ही उन्होंने ख़्वाजा साहब के आस्ताना शरीफ में उन्होंने अक़ीदत की चादर और फूल भी पेश किए. इस मौक़े पर बशीर अली ने अपनी ज़िंदगी मे क़ामयाबी की दुआ भी मांगी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैय्यद जीशान मोइन उस्मानी ने बशीर अली और उनके साथियों को दरगाह में ज़ियारत कराई और दरबार का तबर्रुक भी पेश किया. दरगाह ज़ियारत के बाद बशीर अली अंजुमन दफ़्तर भी गए और मीडिया से बातचीत की. बशीर अली ने बताया कि ख़्वाजा गरीब नवाज से उन्हें बेहद अक़ीदत है और ज़िंदगी में क़ामयाबी की दुआ करने अजमेर आये है.
बिग बॉस पर क्या बोले बशीर?
बिग बॉस का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें उनके दोस्त शहबाज़, अमाल को विनर देखना चाहेंगे बल्कि फरहान के भी बेहद चांस है, हो सकता है वह जीत जाए. उन्होंने कहा कि गुजिश्ता बिग बॉस शो और अब में कई बदलाव आए हैं. ये शो एक रिश्तों और पर्सनालिटी का है, जिसमें हर मेम्बर्स को सोच-समझकर रहना है, जिससे उन्हें क़ामयाबी मिले.
फिल्मों में काम करेंगे बशीर?
बिग बॉस शॉ के बाद अब बशीर अली फिल्म, एल्बम, ओटीटी समेत मुख़्तलिफ़ रियलिटी शॉ में काम करने के लिए तैयार है. उन्होंने इससे पहले बालाजी टेलीफिल्म के लिए भी काम किया है. अजमेर दरगाह में बशीर अली के फैंस की भारी भीड़ नज़र आई. हर कोई उनके साथ सेल्फी लेता दिखा तो बशीर अली ने भी मुस्कुराते हुए अपने फैंस का अभिवादन किया.
बिग बॉस के इस फैसले पर बशीर के फैंस ने उठाए सवाल
गौरतलब है कि बशीर अली बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट थे. हाल ही उन्हें बिग बॉस से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने जमकर बवाल काटा और बिग बॉस के इस फैसले को गलत और पक्षपाती बताया.