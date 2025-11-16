Advertisement
अजमेर शरीफ दरगाह में बशीर अली की पेशी, BB-19 स्टार को देखने उमड़ी फैंस की भीड़

Basheer Ali Ajmer Sharif Dargah Visit: अजमेर में सालभर लोगों का जमावड़ा होता है. यह जमावड़ा घूमने-टहलने की नियत से नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जियारत के मकसद से पहुंचते हैं. इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं. इसी नियत से बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बशीर अली, ख्वाजा गरीब नवाज की दर पर हाजिरी लगाने पहुंचे. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:24 PM IST

अमेर शरीफ दरगाह में जियारत करने पहुंचे बशीर अली
अमेर शरीफ दरगाह में जियारत करने पहुंचे बशीर अली

Ajmer Sharif Dargah News: अजमेर शरीफ दरगाह में इतवार (16 नवंबर) को बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बशीर अली पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिरी दी. बशीर अली ने ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना शरीफ में अकीदत की चादर और फूल पेश किए. इस मौके पर उन्होंने अपने करियर, परिवार और देशवासियों के जिंदगी में कामयाबी की दुआ मांगी.

दरगाह में जियारत कराने की जिम्मेदारी सैय्यद जीशान मोइन उस्मानी ने निभाई. उन्होंने बशीर अली और उनके साथ पहुंचे लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की जियारत कराई और उन्हें दरगाह का तबर्रुक भी पेश किया. जियारत पूरी करने के बाद बशीर अली अंजुमन दफ्तर भी गए और वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की. मीडिया से बातचीत में बशीर अली ने बताया कि उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ से बेहद अकीदत है और कामयाबी की दुआ करने के लिए ही अजमेर आए हैं.

बिग बॉस शो को लेकर बशीर अली ने कहा कि इस बार शो में उनके दोस्त शहबाज और अमाल को वह विनर के रूप में देखना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि फरहान के भी जीतने के अच्छे चांस हैं और हो सकता है कि वह ट्रॉफी अपने नाम कर लें. बशीर ने बताया कि पिछले सीजन की तुलना में अब के बिग बॉस शो में कई बदलाव दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह शो रिश्तों और पर्सनालिटी को समझने का है, जिसमें हर कंटेस्टेंट को सोच-समझकर खेलना पड़ता है.

बशीर अली ने यह भी बताया कि बिग बॉस के बाद अब वह फिल्मों, अल्बम, मूवी, ओटीटी और अलग-अलग रियलिटी शो में काम करने की तैयारी कर रहे हैं. इससे पहले भी बशीर अली बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम कर चुके हैं. दरगाह में बशीर अली के पहुंचने पर फैंस की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. लोग उनसे मिलने और सेल्फी लेने को उत्साहित दिखे. बशीर अली ने भी मुस्कुराते हुए हर फैन का अभिवादन किया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं.

यह भी पढ़ें: दालमंडी में रात के सन्नाटे में तोड़ा मकान! ठंड में बेघर होने का डर, मुस्लिम व्यापारियों ने दी चिन्हित करने की चेतावनी

