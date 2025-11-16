अजमेर शरीफ दरगाह में बशीर अली की पेशी, BB-19 स्टार को देखने उमड़ी फैंस की भीड़

Ajmer Sharif Dargah News: अजमेर शरीफ दरगाह में इतवार (16 नवंबर) को बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बशीर अली पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिरी दी. बशीर अली ने ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना शरीफ में अकीदत की चादर और फूल पेश किए. इस मौके पर उन्होंने अपने करियर, परिवार और देशवासियों के जिंदगी में कामयाबी की दुआ मांगी.

दरगाह में जियारत कराने की जिम्मेदारी सैय्यद जीशान मोइन उस्मानी ने निभाई. उन्होंने बशीर अली और उनके साथ पहुंचे लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की जियारत कराई और उन्हें दरगाह का तबर्रुक भी पेश किया. जियारत पूरी करने के बाद बशीर अली अंजुमन दफ्तर भी गए और वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की. मीडिया से बातचीत में बशीर अली ने बताया कि उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ से बेहद अकीदत है और कामयाबी की दुआ करने के लिए ही अजमेर आए हैं.

बिग बॉस शो को लेकर बशीर अली ने कहा कि इस बार शो में उनके दोस्त शहबाज और अमाल को वह विनर के रूप में देखना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि फरहान के भी जीतने के अच्छे चांस हैं और हो सकता है कि वह ट्रॉफी अपने नाम कर लें. बशीर ने बताया कि पिछले सीजन की तुलना में अब के बिग बॉस शो में कई बदलाव दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह शो रिश्तों और पर्सनालिटी को समझने का है, जिसमें हर कंटेस्टेंट को सोच-समझकर खेलना पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बशीर अली ने यह भी बताया कि बिग बॉस के बाद अब वह फिल्मों, अल्बम, मूवी, ओटीटी और अलग-अलग रियलिटी शो में काम करने की तैयारी कर रहे हैं. इससे पहले भी बशीर अली बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम कर चुके हैं. दरगाह में बशीर अली के पहुंचने पर फैंस की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. लोग उनसे मिलने और सेल्फी लेने को उत्साहित दिखे. बशीर अली ने भी मुस्कुराते हुए हर फैन का अभिवादन किया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं.

यह भी पढ़ें: दालमंडी में रात के सन्नाटे में तोड़ा मकान! ठंड में बेघर होने का डर, मुस्लिम व्यापारियों ने दी चिन्हित करने की चेतावनी