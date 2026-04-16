मदरसे के बच्चों को पढ़ाई से रोक रही रेलवे पुलिस; MP के बाद ओडिशा में 59 बच्चे हिरासत में

Odisha News: आजादी के सात दशक बाद भारतीय रेलवे एक जगह से दूसरी जगह सफर करने का सबसे आसान साधन है. इसकी वजह यह नहीं है कि इसमें सफर आसानी तय हो जाता है, बल्कि अहम बात है कि सस्ता किराया. भीड़-भाड़ होने के बावजूद हर रोज ट्रेन से बड़ी संख्या में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर तय करते हैं. रेलवे ने लोगों की सुरक्षा और बेहतर सहूलियत मुहैया कराने के लिए कई जरुरी कदम उठाए हैं, उन्हीं में से एक है ऑपरेशन "नन्हे फरिश्ते."

सरकार ने भले ही ऑपरेशन "नन्हे फरिश्ते" बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए शुरू किया था, लेकिन अभियान अब नासूर बनता जा रहा है. रेलवे पुलिस लगातार ऐसे बच्चों को भी गिरफ्तार कर रही है, जो तालीम हासिल करने दूसरे राज्यों की तरफ कूच करते हैं. बिहार के अररिया जिले से 59 बच्चों का एक ग्रुप बेहतर तालीम हासिल करने के लिए ओडिशा के मदरसे की तरफ रवाना हुआ तो रेलवे पुलिस ने वाह-वाही लूटने के लिए मासूमों को कटक रेलवे स्टेशन पर रोक लिया.

"जामिया इस्लामिया रियाजतुल उलूम मदरसे जा रहे थे बच्चे"

बच्चों के परिजनों का कहना है कि ये सभी बच्चे उनकी मर्जी से और वैध दस्तावेजों के बेहतर तालीम हासिल करने के मकसद से मदरसा जा रहे थे, लेकिन रेलवे पुलिस के जरिये अचानक कार्रवाई किए जाने से बच्चों और परिवारों में दहशत फैल गई है. स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे पुलिस ने इन बच्चों को "बचाने" का दावा करते हुए कटक बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया. हालांकि बच्चों के परिजनों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि सभी बच्चे ओडिशा के जगतसिंहपुर स्थित जामिया इस्लामिया रियाजतुल उलूम मदरसे में पढ़ने जा रहे थे, जो कटक से लगभग 40 किलोमीटर दूर है.

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"स्क्रॉल" ने मदरसे के प्रमुख मौलाना एस के शरीफ के हवाले से बताया कि बच्चों के साथ जा रहे टीचर के पास आधार कार्ड और माता-पिता की सहमति पत्र थे, जो सफर के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं. मौलाना एस के शरीफ के मुताबिक, इन सबके बावजूद पुलिस ने बच्चों को रोक दिया. उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद अभी तक कटक नहीं पहुंच सके हैं. रेलवे सुरक्षा बल के एक निरीक्षक ने बताया कि अभी तक कोई प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और मामले की जांच जारी है.

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रेलवे पुलिस का कहना है कि बच्चों की उम्र बहुत कम थी, कुछ बच्चे सात से आठ साल के भी थे, जिससे संदेह पैदा हुआ. पुलिस के मुताबिक, साथ मौजूद शख्स के पास बच्चों के एडमिशन फॉर्म या मदरसे से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं थे, और उसने यह भी बताया कि वह पहले मदरसे नहीं गया था. इसी आधार पर बच्चों को बाल कल्याण समिति के हवाले किया गया.

बच्चों के परिजनों ने क्या कहा?

अररिया के कई परिवार बेहद गरीब हैं और उनके पास कटक जाकर बच्चों से मिलने तक की क्षमता नहीं है. उन्होंने स्थानीय बाल कल्याण समिति से मदद मांगी है. समिति के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने कटक से संपर्क किया है और बच्चों की जानकारी भेजी जा रही है. बच्चों के परिजनों का कहना है कि वे उन्हें अनुशासन और बेहतर तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन अचानक हुई इस कार्रवाई ने बच्चों को मानसिक रूप से भी प्रभावित किया है और परिवारों को सकते में डाल दिया है.

"स्क्रॉल" की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चों के परिजनों ने बताया कि मदरसे में वह इसलिए पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वहां अच्छी तालीम देने के साथ-साथ मुफ्त खाने और रहने की सुविधा होती है. जबकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से इस तरह की सुविधाव घर पर बच्चों को नहीं दे सकते हैं. यह इस महीने का तीसरा मामला है, जब बिहार से दूसरे राज्यों के मदरसों में जा रहे बच्चों को रेलवे पुलिस "बचाया गया" का दावा किया.

मध्य प्रदेश में भी 167 बच्चों को लिया गया हिरासत में

इससे पहले मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इससे पहले मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर 167 बच्चों को हिरासत में लिया गया था. यह कार्रवाई रेलवे पुलिस ने 11 अप्रैल को अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया सूचना के आधार पर करने का दावा किया था. बताया जा रहा है कि ये सभी बच्चे भी कथित तौर पर मदरसे तालीम हासिल करने के लिए अलग-अलग राज्यों, खासकर बिहार और महाराष्ट्र से सफर कर रहे थे.

पुलिस ने इस मामले में दावा किया कि शुरुआती जांच में कई बच्चों के पास जरूरी यात्रा दस्तावेज और अभिभावकों का इजाजतनाम नहीं था, जिससे मानव तस्करी की आशंका भी जताई गई है. इसी आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है. इसके बाद पुलिस ने सभी बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम की निगरानी में भेज दिया, जहां उनकी काउंसलिंग कराई गई ताकि उनके सफर करने मकसद और हालात को समझा जा सके. पुलिस के मुताबिक, कई बच्चों ने दावा किया कि वे पढ़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन ठोस कागजात नहीं दिखा सके.

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