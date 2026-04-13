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महिला आरक्षण संशोधन पर घमासान, AIMIM बोली "BJP चुनावी राज्यों में महिलाओं को दे रही लालच"

AIMIM MLA Akhtarul Iman on Women Reservation Bill: संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है. AIMI प्रदेश अध्यक्ष ने संसद सत्र बुलाने और महिला आरक्षण कानून बनाने की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसको लेकर इलेक्शन कमीशन से हस्तक्षेप की मांग की है. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:59 PM IST

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बिहार AIMIM चीफ अख्तरुल ईमान (फाइल फोटो)
बिहार AIMIM चीफ अख्तरुल ईमान (फाइल फोटो)

Bihar News: आगामी 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है. सत्र शुरू होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन पर चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की है. इसके बाद बिहार समेत देश के कई राज्यों में महिला आरक्षण को लेकर बहस शुरू हो गई है. इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्र सरकार से मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए आरक्षण में खास मांग की है. 

सोमवार (13 अप्रैल) को  AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महिला आरक्षण कानून के संशोधन के तहत मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की मांग है. इस मौके पर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने को लेकर अख्तरुल ईमान ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार को बड़ा नुकसान होने वाला है. 

"नीतीश के सीएम पद से हटने से बिहार होने वाला है नुकसान"
अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को सत्ता चाहिए, वह सत्ता की भूखी है. उन्होंने कहा कि बिहार की कुर्सी हासिल करने के लिए बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाकर, घर जलाकर या फिर घर उजाड़ कर, हर हाल में हासिल करना चाहती है. अख्तरुल ईमान ने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के पद से हटने पर बिहार को बड़ा नुकसान होने जा रहा है. बीजेपी सत्ता का खेल खेल रही है, इसकी वजह से पिछले दो माह से कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है.

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"महिला आरक्षण के जरिये पांच राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश"
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अप्रैल 2026 को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर महिला आरक्षण कानून के संशोधनों को 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से पारित कराने में समर्थन की अपील की है. इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस वक्त पांच अलग-अलग राज्यों में चुनाव होना है और यह वक्त चुनाव प्रचार का है. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के पास सरकारी तंत्र है. पीएम मोदी सारा प्रोटोकॉल लेकर चुनाव प्रचार करेंगे. लेकिन बाकी जो गरीब से सांसद हैं वो कैसे चुनाव प्रचार करेंगे."

AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करना चाहिएत कि चुनाव के समय महिलाओं को आरक्षण देने वाले संशोधन को रोका जाए." उन्होंने कहा कि "महिलाओं को आरक्षण के जरिये कहीं न कहीं पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में वहां के महिला वोटर्स को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं." उन्होंने मांग किया कि "अल्पसंख्यक और दलित महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मिलनी चाहिये."

अख्तरुल ईमान ने बंगाल चुनाव पर क्या कहा?
बंगाल विधानसभा चुनाव में AIMIM की एंट्री पर भी अख्तरुल ईमान का बड़ा बयान सामने आया. AIMIM के दिग्गज नेता ने कहा कि भले ही हम सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं हैं लेकिन बंगाल के भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. इससे जनविरोधी कामों को विधानसभा के पटल पर रोकने के लिए आवाज उठाने का काम कर सकें. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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