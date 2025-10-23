Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2972977
Zee SalaamIndian Muslim

'13% वाला CM, 2% डिप्टी CM तो 18% वाला क्या दरी बिछावन मंत्री' AIMIM के इस पोस्ट से मचा बवाल

AIMIM on Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाए जाने पर AIMIM ने नाराजगी जताई है. AIMIM नेता शौकत अली ने तंज कसते हुए मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी से दूर रखने पर महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:34 PM IST

Trending Photos

यूपी AIMIM प्रमुख शौकत अली (फाइल फोटो)
यूपी AIMIM प्रमुख शौकत अली (फाइल फोटो)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, इसके साथ में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है. इस फैसले के बाद बिहार में एक नई बहस छिड़ गई और विपक्षी दलों ने महागठबंधन के फैसले को आड़े हाथों लिया. 

ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बिहार की सत्ता में मुसलमानों को उचित भागीदारी न देने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. इसको लेकर उत्तर प्रदेश AIMIM प्रमुख शौकत अली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिये तंज कसा है. शौकत अली ने अपनी पोस्ट में लिखा कि "2 फीसदी वाला उपमुख्यमंत्री, 13 फीसदी वाला मुख्यमंत्री, 18 फीसदी वाला दरी बिछावन मंत्री." उन्होंने आगे लिखा, "इसलिए जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जायेगी."

शौकत अली की यह टिप्पणी उस नाराजगी को दर्शाती है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 18 फीसदी है, जब उस समुदाय के किसी भी नेता को न तो मुख्यमंत्री और न ही उपमुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया. उन्होंने कहा कि जब मुसलमान अपना हक मांगते हैं तो उन्हें बीजेपी का डर दिखाया जाता है. इससे पहले बिहार AIMIM प्रमुख ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए कांग्रेस-RJD के सामने प्रस्ताव रखा था. हालांकि, उनके प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था. 

जानकारी के मुताबिक, बिहार में करीब 17.7 फीसदी मुस्लिम आबादी है. इनमें से 11 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता 40 फीसदी से ज्यादा हैं. वहीं, 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं. ऐसे में AIMIM ने सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा. AIMIM की यह मांग एक्सपर्ट उचित भी मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि दक्षिणपंथी पार्टियों के जरिये लगातार की जा रही धुव्रीकरण की राजनीति की वजह से महागठबंधन ने मुस्लिम चेहरों को बड़े पद जगह नहीं दिया है. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में फिर दिखी आतंक की दहशत! शहबाज सरकार ने आतंकी संगठन TLP पर लगाया बैन

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bihar NewsBihar Assembly Election 2025AIMIM newsmuslim news

Trending news

Bihar News
'13% वाला CM, 2% डिप्टी CM और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री' AIMIM के पोस्ट से मचा बवाल
Pakistan News
पाकिस्तान में फिर दिखी आतंक की दहशत! शहबाज सरकार ने आतंकी संगठन TLP पर लगाया बैन
Delhi News
Delhi: दिवाली पर सलमान की मॉब लिंचिंग से सनसनी; रील बनाने को लेकर हुआ था विवाद
Hariyana
78 सालों में पहली बार दो हिन्दू लड़कों की लगी सरकारी नौकरी; मुसलमानों ने बजवाया ढोल!
Hyderabad News
रूस में फंसा हैदराबाद का मोहम्मद अहमद, जबरन युद्ध में भेजने की कोशिश!
UP News
बरेली हिंसा के बाद बढ़ी मुश्किलें, मौलाना तौकीर रजा की बहू का चौंकाने वाला खुलासा
India cricket news
'मुस्लिम होने के नाते सरफराज का चयन रुका'; सेलेक्शन न होने पर एसटी हसन का गंभीर आरोप
UP News
नसीम सोलंकी ने भाई सतीश महाना का भाई दूज बनाया खास; विपक्षी और समर्थक बोले वाह!
Kamil Fazil
कामिल-फाजिल डिग्री धारकों को वोटिंग राईट से वंचित करना चाहते हैं BJP के नेता
Bihar News
तेजस्वी यादव के पोस्टर पर सिर्फ उनकी तस्वीर! कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बताई इसकी