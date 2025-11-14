महागठबंधन ने ठुकराया, NDA से लड़ाई…क्या ओवैसी की AIMIM दोहरा पाएगी पिछला प्रदर्शन?

Bihar Assembly Election 2025 Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं. ताजा रूझानों में एनडीए आगे है, जबकि महागठबंधन भी एनडीए को कड़ी टक्कर दे रही है. इस बार चुनावी मैदान में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं. AIMIM प्रदेश की 25 सीटों से किस्मत आजमा रही है. ओवैसी ने महागठबंधन का साथ न मिलने पर अकेले चुनाव लड़ रही है.

बिहार की 243 सीटों पर लगभग 17.7 फीसदी मुस्लिम वोटर्स हैं. इनमें खासकर बिहार के सीमांचल पर सबकी नजरें हैं. सीमांचल को मुस्लिम बाहुल माना जाता है. सीमांचल क्षेत्र में AIMIM 15 सीटों पर मुकाबला कर रही है. ओवैसी ने चंद्रशेखर की आजाद पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर 'ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस' (GDA) भी बनाया है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.

AIMIM के प्रत्याशी कहां-कहां से ठोक रहे हैं ताल?

AIMIM ने साल 2020 में बिहार की पांच सीटों पर जीत हासिल की थी. हालांकि, उसके पांच में चार विधायकों ने पाला बदलकर RJD का दामन थाम लिया था. इस बार AIMIM को काफी उम्मीदें हैं. इस बार AIMIM ने अमौर से अख्तरुल इमान, बलरामपुर से आदिल हसन, ढाका से राणा रणजीत सिंह, नरकटिया से एस. हक, गोपालगंज से अनस सलाम, जोकीहाट से मुरशिद आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन, किशनगंज से वकील शम्स आगाज और बैसी से गुलाम सरवर को टिकट दिया है.

इसके अलावा शेरघाटी से शान-ए-अली खान, नाथनगर से एमडी इस्माइल, सिवान से मोहम्मद कैफ, केवटी से अनिसुर रहमान, जाले से फैसल रहमान, सिकंदरा से मनोज कुमार दास, मुंगेर से डॉ. मुनाजिर हसन, नवादा से नसीमा खातून, मधुबनी से रशीद खलील अंसारी और दरभंगा ग्रामीण से मोहम्मद जालाल चुनाव में उतरे हैं.

गौड़ा बौराम से अख्तर शाहंशाह, कस्बा से शाहनवाज आलम, अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम, बरारी से मतीउर रहमान शेरशाहबादी और कोचाधामन से सरवर आलम भी AIMIM के उम्मीदवार हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सीमांचल की जनता AIMIM पर भरोसा जताती है या फिर NDA और महागठबंधन का ही दबदबा बरकरार रहता है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतकर सरकार में शामिल होने की मंशा भी जताई थी.

यहां जानें AIMIM प्रत्याशियों के मुकाबले की पूरी स्थिति

अमौर (Amour): AIMIM के अख्तरुल इमान, जेडीयू की सबा जफर और कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान के बीच जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला है.

बलरामपुर (Balrampur): यहां AIMIM से आदिल हसन मैदान में हैं. BSP से प्रिया कुमारी राय, जन सुराज से अशब आलम और LJP से संगीता देवी प्रत्याशी हैं. मुकाबला मुख्यतः CPI(ML) के महबूब आलम से माना जा रहा है.

ढाका (Dhaka): AIMIM ने राणा रणजीत सिंह पर दांव लगाया है. बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल और BSP के सिकंदर भारती मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं.

नरकटिया (Narkatia): इस सामान्य सीट पर AIMIM के शमीमुल हक, RJD के शमीम अहमद और JDU के विशाल कुमार के बीच सीधी भिड़ंत है.

गोपालगंज (Gopalganj): यहां AIMIM के अनस सलाम, बीजेपी के सुभाष सिंह और कांग्रेस के ओम प्रकाश गर्ग के बीच मुकाबला है.

जोकीहाट (Jokihat): जेडीयू के मंजर आलम, RJD के शाहनवाज आलम और AIMIM के मुरशिद आलम के बीच कांटे की टक्कर है.

बहादुरगंज (Bahadurganj): AIMIM से तौसीफ आलम, कांग्रेस से मोहम्मद मसवर आलम और जन सुराज के बरून कुमार सिंह के बीच मुकाबला.

ठाकुरगंज (Thakurganj): AIMIM के गुलाम हसनैन, JDU के गोपाल अग्रवाल और RJD के सऊद आलम के बीच सीधी टक्कर है.

किशनगंज (Kishanganj): बीजेपी की स्वीटी सिंह, AIMIM के शम्स आगाज, AAP के अशरफ आलम और कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल होदा के बीच चौकोनी लड़ाई.

बैसी (Baisi): AIMIM के गुलाम सरवर, बीजेपी के विनोद कुमार और RJD के अब्दुस सुभान के बीच मुकाबला.

शेरघाटी (Sherghati): AIMIM के शान-ए-अली खान, RJD के प्रमोद कुमार वर्मा, BSP के शैलेश मिश्रा और LJPRV के उदय कुमार सिंह मैदान में हैं.

नाथनगर (Nathnagar): AIMIM से मोहम्मद इस्माइल, RJD के शेख ज़ेयाउल हसन, LJPRV के मिथुन कुमार और BSP के रवीश चंद्र कुशवाहा के बीच कड़ा मुकाबला.

सिवान (Siwan): AIMIM के मोहम्मद कैफ, बीजेपी के मंगल पांडे और RJD के अवध बिहारी चौधरी के बीच टक्कर.

केवटी (Keoti): JDU के मुरारी मोहन झा, AIMIM के अनिसुर रहमान और RJD के फराज फातमी के बीच बेहद करीबी मुकाबला.

जाले (Jale): AIMIM के फैसल रहमान, बीजेपी के जीवेश कुमार और कांग्रेस के ऋषि मिश्रा मैदान में हैं.

सिकंदरा (SC): AIMIM के मनोज कुमार दास, कांग्रेस के विनोद चौधरी और RJD के उदय नारायण चौधरी के बीच सीधी भिड़ंत.

मुंगेर (Munger): AIMIM से डॉ. मुनाजिर हसन, बीजेपी से कुमार प्रणय और RJD से अविनाश विद्यार्थी के बीच मुकाबला है.

नवादा (Nawada): JDU की विभा देवी, RJD के कौशल यादव और AIMIM की नसीमा खातून में से कौन जीतता है—यह रुझानों में जल्द साफ होगा.

मधुबनी (Madhubani): RLM के माधव आनंद, AIMIM के रशीद खलील अंसारी और RJD के समीर महासेठ के बीच कांटे की लड़ाई.

दरभंगा ग्रामीण (Darbhanga Rural): JDU के ईश्वर मंडल, RJD के ललित यादव और AIMIM के मोहम्मद जालालुद्दीन साहिल के बीच मुकाबला.

गौड़ा बौराम (Gaura Bauram): बीजेपी के सुजीत सिंह, RJD के अफजल अली खान, जन सुराज के डॉ. इफ्तिखार आलम और AIMIM के अख्तर शाहंशाह के बीच बहुकोणीय टक्कर.

कस्बा (Kasba): कांग्रेस के मोहम्मद इरफान आलम, जन सुराज के इत्तेफाक आलम, AIMIM के शाहनवाज आलम और LJPRV के नितेश कुमार सिंह मैदान में.

अररिया (Araria): JDU की शगुफ्ता अजीम, कांग्रेस के अब्दुर रहमान और AIMIM के मोहम्मद मंजूर आलम के बीच त्रिकोणीय लड़ाई.

बरारी (Barari): JDU के विजय सिंह निषाद, कांग्रेस के तौकीर आलम और AIMIM के मतीउर रहमान शेरशाहबादी के बीच मुकाबला.

कोचाधामन (Kochadhaman): बीजेपी की बीणा देवी, RJD के मुजाहिद आलम, जसुपा के अबू अफ्फान फारूक और AIMIM के सरवर आलम के बीच टक्कर.

कुल मिलाकर AIMIM की 25 सीटों पर मौजूदगी मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है. रुझानों के साथ अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या ओवैसी सीमांचल में नई जमीन बना पाएंगे या पारंपरिक राजनीतिक गठबंधन फिर से बढ़त ले जाएंगे. ताजा रूझानों में AIMIM भी एक सीट पर आगे चल रही है.