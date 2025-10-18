बिहार चुनाव में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आउट, इन सीटों से मुस्लिम उम्मीदवारों ठोकेंगे ताल!

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी रस्साकशी जारी है. इस बार बिहार में दो चरणों में वोटिंग होगी, इसके तहत पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच है. उससे ठीक पहले कांग्रेस ने दूसरे चरण के लिए प्रदेश की पांच विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है.

कांग्रेस ने शनिवार (18 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. इसमें सबसे खास बात यह रही है कि कांग्रेस ने इस लिस्ट में दो मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया है. पार्टी ने नरकटियागंज सीट से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुदा, कसबा विधानसभा सीट से इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। pic.twitter.com/5HvUxaSf84 — Congress (@INCIndia) October 18, 2025

कांग्रेस की लिस्ट दो मुस्लिमों को मिली जगह

बता दें, इससे पहले कांग्रेस ने बीते दिनों 48 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी. कांग्रेस में टिकटों की खरीद फरोख्त और महागठबंधन में दरार की अटकलों के बीच आज की सूची मिलाकर अब तक कुल 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है. कांग्रेस आलाकमान ने उस समय सबको सकते में डाल दिया जब निवर्तमान विधाय मोहम्मद इजहारुल हुसैन का टिकट काटकर पूर्व विधायक कमरुल हुदा को दे दिया.

कमरुल हुदा ने हाल ही राष्ट्रीय जनता दल (RJD) छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं. इससे पहले वह साल 2019 में किशनगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के टिकट पर जीत हासिल की थी.

कांग्रेस ने दो बार के विधायक का काटा टिकट

पूर्णिया जिले के कसबा सीट पर कांग्रेस ने दो बार के विधायक मोहम्मद आफाक आलम का टिकट काट दिया है. उनकी जगह पर इस बार कांग्रेस ने मोहम्मद इरफान आलम पर भरोसा जताया है. मोहम्मद आफाक आलम कसबा सीट से साल 2015 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1794 वोटों से हराया था. इसी तरह आफाक ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी कैंडिडेट को 17,278 वोटों के अंतर से हराया था.

