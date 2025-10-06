Advertisement
'यादव-पासवान- सहनी- भूमिहार...सबके अपने-अपने नेता, लेकिन 19% मुस्लिम का नेता कौन ?': ओवैसी के मुश्किल सवाल?

Asaduddin Owaisi in Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है. चुनावी बिगुल बजने से पहले AIMIM प्रमुख ओवैसी ने दरभंगा रैली में बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि बिहार में हर समुदाय का नेता है लेकिन 19 फीसी मुस्लिम आबादी का कोई नेता नहीं है. इस मौके पर उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जुबानी हमला बोला.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:30 PM IST

दरभंगा में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
Bihar Assembly Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनावों की रणभेरी बज चुकी है. इस बार सभी सीटों पर दो चरणों में वोटिंग होगी, इसके तहत पहले चरण में 6 नवंबर को और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी. इस तरह 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में सियासी रस्साकशी तेज हो गई है.

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है. दरभंगा की एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "बिहार में हर समुदाय का नेता है, लेकिन 19 फीसदी मुस्लिम आबादी का कोई नेता नहीं है. यादवों के पास नेता है, पासवानों के पास है, ब्राम्हण, भूमिहार और ठाकुर भाइयों के पास है, मगर मुसलमानों के पास कोई नेता नहीं है."

दरभंगा में एक सभा को संभोधित करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने उस चुनाव में अप्रत्याशित प्रदर्शन किया था और 5 सीटें जीती थीं. हालांकि, बाद में उनके चार विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे. उन्होंने कहा कि बिहार में अगर किसी का नेता नहीं है, तो मुसलमानों का नहीं है. यह सच्चाई है और इस बात को कबूल करना होगा. 

आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "तेजस्वी यादव हमसे बात करने को तैयार नहीं हैं. अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि मोदी- नीतीश को रोकने की कोशिश कौन कर रहा है और कौन उनकी मदद कर रहा है." 

तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि उनकी अपरिपक्वता और अहंकार उन्हें कमजोर कर देगी. लेकिन अगर वह यही सोचते हैं कि अकेले सब कुछ कर सकते हैं, तो यह उनकी गलती है."

 

Zee Salaam Web Desk

Bihar Assembly Election 2025Asaduddin Owaisimuslim news

