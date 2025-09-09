प्रशांत किशोर की मुस्लिम वोट वाली बात से मचा हड़कंप; BJP-JDU-RJD, कांग्रेस आमने-सामने!

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स पर सियासी दलों का फोकस बढ़ गया है. जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है. उनके बयान पर बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है, जिससे चुनावी माहौल गरमा गया है.
Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों की सरगर्मियां चरम पर हैं. सियासी दल मतदाताओं को रिझाने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. बिहार के सियासत में मुस्लिम वोटर्स सभी पार्टियों के केंद्र बिंदु में हैं. इसकी वजह यह है कि 243 में से 135 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं. इस बीच जन सुराज पार्टी पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर के एक बयान ने बारिश में पारा बढ़ा दिया है.
दरअसल, जन सुराज पार्टी पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग आज तक लालटेन का तेल बनकर जलते रहे हैं, लेकिन अब लालटेन की रौशनी बुझने वाली है. उन्होंने आगे कहा, "आपके वोट की बहुत कीमती है, इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनिए. हम लोग हैं, आपके लिए लड़ेंगे. आप अल्लाह को छोड़कर किसी से मत डरिए. आपने इतना सब कुछ देख लिया. बीजेपी, मोदी-योगी का शासन, यूसीसी-एनआरसी देख लिया. अब किससे और क्यों डरना है?"
प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा की मुसलमान अपने आप को NDA की सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. मुसलमानों को हमेशा भय, डर दिखा कर महज वोट बैंक के रुप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. उन्होंने कहा, "आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'सब का साथ सब का विकास' की बात कर रहे हैं और जो योजनाएं बन रही है उन योजनाओं में गरीब, शोषित लोगो को ध्यान मे रख कर बनाई जा रही है."
प्रेम रंजन पटेल ने दावा किया कि मोदी सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम वर्ग के कमजोर लोगों को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि इस समय मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं, मुस्लिमों को मिल रही योजनाओं के फायदे की वजह से उम्मीद है कि वह इस बार एनडीए का सपोर्ट करेंगी.
आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी जन सुराज के संयोजक के बयान पर जुबानी हमला बोला. शक्ति यादव ने कहा, "प्रशांत किशोर पांडे से पूछिए कि वह किससे डरते हैं, बीजेपी से डरते हैं?" उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ. जिनके खानदान और पूर्वज सब बीजेपी को वोट देते हैं, वह बात करेंगे सामाजिक न्याय और मुसलमान के वोटों की." आरजेडी नेता शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि "उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेता बीजेपी का कीर्तन करते हैं, इसलिए इन दिनों काफी परेशानी में हैं. बिहार के मुसलमान अब झांसे में आने वाले नहीं हैं. आपकी डीएनए को भी जानतें है कि आपने लंबे समय तक क्या-क्या किया है."
बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने कहा कि प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के पिच पर बैटिंग करना शुरू कर दिया हैं. वो बिहार में संप्रदायिक बातें अब अपनी चुनावी मंचों से करने लगे हैं. उनकी बातों से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सियासी चाल के वह भी एक सूत्रधार हैं. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "प्रशांत किशोर अब धीरे-धीरे परेशान किशोर की तरह हर मैदान में उतरकर बैटिंग की कोशिश में लगे हुए हैं, और यह सबको मालूम है कि वह फिसड्डी साबित होंगे क्योंकि उनके सियासी आका भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में पिटने जा रही है."
जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रवक्ता मनीष यादव ने भी मुस्लिम वोटर्स को लेकर दिए गए बयान पर जोरदार हमला बोला. JDU प्रवक्ता ने कहा कि "प्रशांत किशोर को बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए परेशान होने की जरुरत नहीं है, वह आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं. 2005 से पहले चाहे RJD हो या कांग्रेस, मुसलमानों का वोट हासिल कर सिर्फ उन्हें ठगने का काम करते थे. हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवा कर अपना सियासी दुकानदारी चलाते थे."
JDU प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा, "जब से नीतीश कुमार ने बिहार का नेतृत्व किया, बिहार में कोई भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता है. बिहार के तमाम कब्रिस्तानों की घेराबंदी नीतीश कुमार की सरकार ने करवाया है." सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए मनीष यादव ने कहा,"नीतीश सरकार ने विकास, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई काम किए हैं. इसलिए बिहार के अल्पसंख्यक अब सिर्फ नीतीश कुमार के साथ हैं."
