कौन हैं शगुफ्ता अजीम, जिन्होंने मुस्लिम एंटी-इंकंबेंसी के बीच अररिया में JDU को बढ़त दिलाई?

Araria Election Result 2025: भारत के इंडो-गंगेटिक मैदानों में ठंडक ने दस्तक दे दिया है. ठंडक के बावजूद बिहार विधानसभा चुनाव ने देश का सियासी पारा बढ़ा दिया है. सबकी नजरें बिहार चुनाव पर टिकी हैं, दोपहर तक कई सीटों पर हार जीत की स्थिति साफ होती नजर आ रही है. BJP-JDU के गठबंधन वाली NDA प्रचंड बहुत की तरफ बढ़ रही है. ताजा रुझानों के मुताबिक, NDA गठबंधन प्रदेश की 200 से ज्यादा सीटों पर आगे हैं.

विधानसभा चुनाव में NDA का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला कामयाब रहा है. बिहार के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने JDU का सहारा लिया और इसमें काफी हदतक कामयाबी भी रही है. NDA गठबंधन सीट शेयरिंग के तहत JDU ने अपने कोटे 101 सीटों में 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. चार में एक सीट पर मुस्लिम महिला उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम को अपना प्रत्याशी बनाया.

कौन हैं शगुफ्ता अजीम?

Add Zee News as a Preferred Source

शगुफ्ता अजीम ने पूरे चुनाव के दौरान JDU की तरफ अररिया सीट पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए शगुफ्ता अजीम ने महिला और विकास के मुद्दे पर फोकस किया. इसका उन्हें फायदा मिला. वह भी ऐसे समय में जब मुस्लिम बाहुल सीटों पर सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ एंटी इंकंबेंसी हो रही थी.

लेटेस्ट अपडेट मिलने तक अररिया विधानसभा सीट पर 29 में से 18 राउंड वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है. जेडीयू प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आबिदुर रहमान से 2,522 वोटों से आगे चल रही हैं. अपने जुझारूपन रवैया और बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग को लेकर शगुफ्ता अजीम सुर्खियों में हैं.

48 वर्षीय शगुफ्ता अजीम लंबे समय से सियासत के मैदान में है. वह बिहार के अररिया जिले की रहने वाली हैं. उनका पूरा नाम शगुफ्ता अजीम उर्फ बी शबनम है. वह पेशे से किसान हैं और घर गृहस्थी चलाती हैं. नामांकन के समय चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में शगुफ्ता अजीम ने अपनी पढ़ाई से लेकर चल-अचल संपत्ति का जिक्र किया है.

अररिया विधानसभा सीट से JDU प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है. उनके पति आफताब अजीम भी दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. शगुफ्ता को सियासत विरासत में मिली है. उनके ससुर का शुमार बिहार के सियासी दिग्गजों में होता है. वह सिकटा विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं. इस चुनाव में उनको सियासी फैमिली बैकग्राउंड से होने का फायदा मिला.



JDU मुस्लिम महिला प्रत्याशी की शिक्षा और संपत्ति?

शगुफ्ता अजीम के चार बच्चे हैं. जिनमें से दो बच्चों के खातों में लाखों रुपये जमा हैं. JDU प्रत्याशी का खुद चार बैंकों में खाता है. नामांकन भरते समय उनके पास 75 हजार रुपये कैश थे. इसी तरह उनके बैंक खातों में 2,28,544 रुपये जमा हैं. उनके पास लाखों रुपये के जेवर भी हैं. इसमें 15,24,000 रुपये बाजार मूल्य सोना है, जबकि एक किलोग्राम से ज्यादा चांदी है. शगुफ्ता के पास कोई कार या गाड़ी नहीं हैं, उनके पास सिर्फ एक स्कूटी है.

इसके अलावा JDU प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम और उनके शौहर के नाम कई कीमती कृषि जमीनें और कॉमर्शियल प्लॉट हैं. इसका जिक्र उन्होंने अपने चुनावी शपथ पत्र में किया है. उनका किसी बैंक से कोई वित्तीय लेनदेन नहीं है और इनकम का मुख्य सोर्स खेती है. अररिया से टिकट हासिल करने में शगुफ्ता की साफ सुथरी छवि भी जिम्मेदार है. उन पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. वह काफी पढ़ी लिखी हैं. उन्होंने 1992 में मैट्रिक, 1994 में आईएससी, 1998 में बीए और 2013 में पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया है.

यह भी पढ़ें: मुस्लिम महिला उम्मीदावार, RJD की इशरत और JDU की शगुफ्ता की जीत के लिए अंतिम संघर्ष!