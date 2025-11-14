Advertisement
Bihar: 20 साल का टूटा रिकॉर्ड; 243 सीटों वाली विधानसभा में होंगे सिर्फ 9 मुस्लिम विधायक!

Bihar Muslim MLA List 2025:  बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में गिरावट आई है, और 243 सीटों में से सिर्फ 9 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत पाए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:26 PM IST

Bihar: 20 साल का टूटा रिकॉर्ड; 243 सीटों वाली विधानसभा में होंगे सिर्फ 9 मुस्लिम विधायक!

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 के नतीजे आ गए हैं और NDA ने 243 में 201 सीटों पर जीत हासिल की है. इसके साथ ही NDA की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई है. वहीं महागठबंधन की सीटें पिछले चुनाव की तुलना में आधी से भी कम रह गई हैं. लेकिन इन नतीजों के बीच राज्य में मुस्लिम प्रतिनिधित्व घट गया है. पिछले 20 सालों से बिहार विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है. इस बार तो यह संख्या इतिहास की सबसे कम सिर्फ 9 तक सिमट गई है.

बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से सिर्फ 9 मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं. कई मुस्लिम कैंडिडेट बहुत की कम वोटों से हार गए हैं. जदयू से जमा खान, राजद से आसिफ अहमद और ओसामा शहाब, कांग्रेस से कमरूल होदा, जबकि AIMIM से अख्तरुल ईमान, तौसीफ आलम, मुर्शीद आलम, सरवर आलम और गुलाम सरवर ने जीत हासिल की है.  साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे. साल 2015 में 24 मुस्लिम विधायक बने थे और साल 2010 में 19 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत गए थे.

साल 2020 में किस पार्टी से कितने मुस्लिम बने थे विधायक

RJD- 8
AIMIM- 5
कांग्रेस- 4
BSP- 1
CPI-ML- 1

साल 2015 विधानसभा में कितने मुसलमान बने थे विधायक

RJD- 12
कांग्रेस- 6
JDU- 5
CPI-ML- 1

साल 2010  और 2005 में कितने मुसमलान बने थे विधायक
2010 में कुल 19 मुसलमान विधायक चुने गए थे. इनमें JDU (7), RJD (6), LJP (3), कांग्रेस (2) और BJP का 1 विधायक भी शामिल था. वहीं, साल 2005 में 16 मुस्लिम विधायक बने थे.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

