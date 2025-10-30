बिहार चुनाव में कय्यूम उद्दीन अंसारी हैं सबसे गरीब उमीदवार; BJP नेता को दे रहे कड़ी टक्कर!

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में पहले फेज की वोटिंग में कुछ ही दिन रह गए हैं. इससे पहले एक ऐसे कैंडिडेट का खूब जिक्र हो रहा है जिसे बिहार का सबसे गरीब नेता कहा जा रहा है.
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव की तैयारी बड़े ज़ोरो शोरों से चल रही है. कहीं नेताओं के रोड शो हैं तो कहीं रैलियां हो रही हैं. लेकिन, इस बीच एक नेता ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इस शख्स के पास न तो कोई प्रोपर्टी है और न ही रसूख है. ये केवल अपनी सादगी से ही जनता के दिलों पर राज करता है. कहा जा रहा है कि ये शख्स बिहार का सबसे गरीब उम्मीदवार है.
इस गरीब उम्मीदवार का नाम क़यामुद्दीन अंसारी है, जो आरा विधानसभा सीट से सीपीआई (एमएल) के उम्मीदवार है. 50 साल के कय्यूम उद्दीन अंसारी ने एमएचडी जैन कॉलेज से उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की है. वह बुनकर समुदाय से आते हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है.
कय्यूम उद्दीन इससे पहले दो बार आरा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं. 2020 के चुनाव में वे बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह से मात्र 3,002 वोटों से हार गए थे, लेकिन उस चुनाव में उनकी सादगी और संघर्ष की खूब चर्चा हुई थी.
इस चुनाव में कय्यूम उद्दीन के लिए हालात और ज्यादा मुश्किल हो गए हैं. उनके पास न तो कोई जमीन और न ही कोई बिजनेस या नौकरी. उनकी पत्नी आंगनबाड़ी में काम करती हैं और उसी के सहारे परिवार का गुज़रबसर होता है. चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल प्रॉपर्टी का जिक्र किया है. उनके पास केवल 20 हज़ार रुपये नकद हैं और बैंक खाते में 5 हज़ार रुपये हैं.
जब उनसे प्रचार के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार कर सकें. वह साइकिल पर गांव-गांव फिरते हैं और प्रचार के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं. कहीं से 50 रुपये मिलता है और कहीं से 100 रुपये. इन्हीं पैसों से वह पोस्टर छपवाते हैं और चुनावी प्रचार करते हैं.
आरा सीट से उनके मुकाबले में बीजेपी से संजय सिंह टाइगर और जनसुराज के डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता खड़े हैं. ये दोनों ही बड़े नाम हैं, लेकिन कय्यूम उद्दीन की सादगी इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं. कई लोग उन्हें जनता का उम्मीदवार भी कहते हैं.