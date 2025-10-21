Bihar Election: VIP की सियासत में 'मुस्लिम मिसिंग'! सहनी बोले- 'नहीं मिला मुनासिब मुस्लिम चेहरा'

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने भी मतदाताओं से संपर्क साधने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है. VIP ने दरभंगा में भी हेड ऑफिस खोला है, इसके उद्घाटन समारोह में पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने शिरकत की. इस दौरान मुकेश सहनी ने मौके पर मौजूद महागठबंधन के कार्यकर्ता और समर्थकों से दरभंगा जिला के 10 विधानसभा पर जीत दिलाने की अपील की.

वहीं, मुकेश सहनी ने कहा कि दरभंगा की धरती पर बदलाव की लहर चल पड़ी है. इस बार जनता विकास और सम्मान के मुद्दे पर मतदान करेगी. कार्यक्रम के बाद तारापुर विधानसभा सीट से वीआईपी के उम्मीदवार के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के सवाल को मुकेश सहनी ने सिरे से खारिज कर दिया. मुकेश सहनी ने कहा कि उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया था, ना की वीआईपी पार्टी के सिंबल से नामांकन दाखिल किया था.

बिहार की गौराबौरम विधानसभा सीट पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार आमने-सामने हैं. इस पर विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन की ओर से वहां वीआईपी उम्मीदवार संतोष साहनी चुनाव लड़ रहे हैं. इस संबंध में आरजेडी कार्यालय के साथ-साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से भी पत्र जारी किया गया है.

मुकेश सहनी ने बताया कि आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे अफजल अली खान से बातचीत चल रही है और जल्द ही इस मामले में समझौता हो जाएगा. वहीं, जब मुकेश सहनी से वीआईपी के जरिये 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारने और एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देने के सवाल पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने कोशिश की थी कि सभी वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चला जाए, लेकिन मुस्लिम समाज से उपयुक्त चेहरा नहीं मिलने की वजह से टिकट नहीं दिया गया.

मुकेश सहनी ने दावा किया कि वीआईपी को सभी धर्मों और जातियों के लोगों का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा, "हम लोगों को हर समाज का साथ मिल रहा है और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है."

