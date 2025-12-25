Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3052950
Zee SalaamIndian Muslim

Bihar: औरंगाबाद में ऐतिहासिक शमशेर खान मकबरे में तोड़फोड़, गिराई गईं मज़ारें

Bihar News: बिहार के राज्य औरंगाबाद में मौजूद  ऐतिहासिक शमशेर खान मकबरे में तोड़फोड़ की गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां मौजूद मजारों को गिरा दिया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 25, 2025, 01:11 PM IST

Trending Photos

Bihar: औरंगाबाद में ऐतिहासिक शमशेर खान मकबरे में तोड़फोड़, गिराई गईं मज़ारें

Bihar News: राज्य के औरंगाबाद जिले में मौजूद ऐतिहासिक शमशेर खान मकबरे के दोनों मजारों में तोड़फोड़ की गई है और उन्हें जमींदोज कर दिया गया है. यह मकबरा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत सुरक्षित इमारतों की लिस्ट में शामिल है. 

मकबरे के अंदर तोड़-फोड़

औरंगाबाद के शमशेर नगर के जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट वसीम औरंगाबादी ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत ऐतिहासिक और सुरक्षित इमारत के अंदर ऐसा काम किया गया है जो दुखद और चिंताजनक है. ज्ञात हो कि कि शमशेर खान का असली नाम इब्राहिम खान कुरैशी था. उन्होंने फौजदार के तौर पर इस इलाके में अहम सेवाएं दी थीं. वह कई विद्रोहों को कुचलने में सफल रहे थे. उन्हें शमशेर खान की उपाधि दी गई थी और वह मुगल राजकुमार अजीम-उल-शान के बहुत करीब थे.

टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल है यह जगह

यही वजह है उन्हें 1702 में बिहार के सूबेदार का पद दिया गया. वे प्रिंस अजीम-उल-शान के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए और उन्हें उनके बनाए ए-शमशीर नगर में दफनाया गया. इस जगह को बिहार सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने टूरिस्ट जगहों की लिस्ट में भी शामिल किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रखरखाव सही नहीं था

इसे लेकर हमेशा से इल्जाम लगते आए हैं कि बिहार के टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल होने के बावजूद बिल्डिंग और उसके आस-पास की जगह का ठीक से रखरखाव नहीं किया जाता है. जानकारी के मुताबिक, वहां एक गार्ड तैनात किया गया है जो दिन में वहीं रहता है. 

रिपोर्ट के मुताबिक गार्ड ने ही बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिस को दरगाह गिराए जाने की जानकारी दी थी.  जिसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन और प्रशासन को सूचित किया गया.

एक्टिविस्ट वसीम औरंगाबादी ने लगाया गंभीर इल्जाम

वसीम औरंगाबादी ने कहा कि स्थानीय लोगों ने बार-बार प्रशासन का ध्यान शमशेर खान के मकबरे की सुरक्षा की ओर दिलाया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ. नतीजा यह हुआ कि पूरा ऐतिहासिक परिसर, जो कभी लोगों के ध्यान का केंद्र हुआ करता था, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया.

उन्होंने कहा कि उनके पिता और मशहूर कवि नशाद औरंगाबादी अक्सर शमशेर खान के मकबरे पर आते थे. शमशेर खान का प्रजा से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ. ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति के मकबरे की बेअदबी और तोड़फोड़ और उसे गिराना बहुत दर्दनाक है.

पूरी तरह मिटाने चाहते थे शरारती तत्व

वसीम ने आगे कहा कि शमशेर खान और उनकी पत्नी के मकबरे को अपराधियों ने ऐसे तोड़ा है जैसे वे इस ऐतिहासिक स्मारक को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हों. शमशेर खान का मकबरा पटना से औरंगाबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर है.

प्रशासन ने नहीं दिया कोई ध्यान

उन्होंने कहा कि पटना से सिर्फ 95 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इस ऐतिहासिक जगह की सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इस बारे में शमशेर नगर के रहने वाले और जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट मुश्ताक हुसैन ने कहा कि हमने कई बार इसकी देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. इसका नतीजा आज सबके सामने है.

धीरे-धीरे नशेड़ियों का अड्डा

एक इलाकाई शख्स ने बताया कि यह मकबरा मिनी ताजमहल के नाम से जाना जाता है. पहले इसे देखने के लिए बहुत लोग आते थे. लेकिन बाद में धीरे-धीरे यहां नशेड़ियों ने कब्ज़ा कर लिया. इसलिए शरीफ लोगों ने यहां आना बंद कर दिया. 

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

biharBihar NewsAurangabad

Trending news

Atal Bihari Vajpayee
बाबरी मस्जिद बनाने के पक्ष में थे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर क्यों दिया था 'समतल'...'
bihar
Bihar: औरंगाबाद में ऐतिहासिक शमशेर खान मकबरे में तोड़फोड़, गिराई गईं मज़ारें
Israel Hamas War
Gaza में बस्ती बसाने वाले बयान पर फंसे इज़राइली रक्षा मंत्री, जारी की सफाई
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंसा के बीच 17 साल बाद अपने वतन लौटे पूर्व PM के बेटे, सियासी हलचल
Zuljana Horse
चोरी हुआ मुहर्रम में इस्तेमाल होने वाला ज़ुल्जना घोड़ा, ढूंढने वाले को 50000 का ईनाम
Sharjah Business Women Council
इस मुस्लिम देश ने की महिला शक्ति को ग्लोबल मंच देने की तैयारी, SBWC का बड़ा फैसला
Nigeria News
Nigeria की मस्जिद में ब्लास्ट;10 लोगों की मौत और कई लोग घायल
Jordan Attack on Syria
इजरायल नहीं, इस मुस्लिम देश ने सीरिया पर किया ज़बरदस्त हमला, जानें पूरा मामला
ratlam news
‘अगर कुत्ते लाए सिर, तो धड़ कहां?’ रतलाम में बछड़े का कटा सिर मिलने पर बवाल
mp news
MP के एक और शहर का बदला नाम, मोहन यादव का बैतुल दौरे के दौरान बड़ा ऐलान