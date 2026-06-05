Bihar News: मुस्लिम समझ हिंदू बुजुर्ग को दफना दिया, अगले दिन खुला ऐसा राज कि उड़ गए होश

Bihar News: बिहार के बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र में एक परिवार ने जिस बुजुर्ग को अपना मृत पिता समझकर पूरे इस्लामिक रीति-रिवाज के साथ दफना दिया था, वह अगले ही दिन जिंदा अपने घर लौट आया. इसके बाद जब पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कब्र खोदी गई, तो उसमें से एक हिंदू बुजुर्ग का शव निकला. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

दरअसल, सन्हौला थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के रहने वाले करीब 60 साल के रामकिशन मोहली अपनी बहन के घर मकदुम्मा गए हुए थे. वापस लौटने के दौरान पुनसिया इलाके में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे सड़क किनारे गिर पड़े. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव की तलाशी ली, लेकिन कोई पहचान पत्र नहीं मिलने के कारण शव को अज्ञात मानकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

सगीर अंसारी खुद जिंदा लौट आए घर

मृतक की पहचान कराने के लिए पुलिस ने शव की तस्वीर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर की. इसी दौरान धोरैया के भगवानपुर गांव निवासी मुजाहिद अंसारी ने तस्वीर देखकर दावा किया कि शव उनके लापता पिता सगीर अंसारी का है. चेहरे और हाव-भाव मिलते-जुलते होने के कारण परिवार को भी यही लगा कि शव सगीर अंसारी का ही है. पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया. इसके बाद पूरे इस्लामिक रीति-रिवाज के साथ जनाजे की नमाज पढ़ी गई और शव को कुरमा कब्रिस्तान में दफना दिया गया. परिवार अपने मुखिया के निधन के गम में डूबा हुआ था. लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब दफनाने के अगले ही दिन सगीर अंसारी खुद जिंदा अपने घर लौट आए. उन्हें सामने देखकर परिवार के लोग हैरान रह गए और कुछ देर के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ.

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कब्र से निकला रामकिशन मोहली का शव

जब सगीर अंसारी ने बताया कि वह सुरक्षित हैं, तब जाकर परिवार को समझ आया कि उन्होंने किसी और व्यक्ति को दफना दिया है. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर देखकर सन्हौला के गोविंदपुर गांव निवासी उत्तम कुमार ने पुलिस से संपर्क कर दावा किया कि दफनाया गया शव उनके पिता रामकिशन मोहली का है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में कुरमा कब्रिस्तान की कब्र खोदी गई. दोबारा पहचान कराने पर पुष्टि हुई कि शव रामकिशन मोहली का ही था. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक के बेटे उत्तम कुमार ने हिंदू रीति-रिवाज से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया.

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